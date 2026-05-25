A proposta que prevê o fim da escala 6x1 voltou ao centro das discussões em Brasília e pode trazer mudanças imediatas para milhões de trabalhadores brasileiros. O relator da PEC que trata da redução da jornada de trabalho afirmou que a adoção de duas folgas semanais deverá entrar em vigor já em 2026, sem período de transição para as empresas.

A declaração foi feita pelo deputado federal Leo Prates durante audiência pública realizada em Belo Horizonte. Segundo ele, o texto em elaboração não prevê prazo gradual para implementação da escala 5x2, modelo considerado prioridade dentro da proposta debatida na Câmara dos Deputados.

Duas folgas por semana devem valer imediatamente

De acordo com o relator, a discussão principal não está mais relacionada às folgas semanais, mas sim ao tempo necessário para reduzir oficialmente a carga horária dos trabalhadores.