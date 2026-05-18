O mercado automotivo brasileiro fechou maio de 2026 com uma mudança importante entre os carros mais vendidos do país. O novo levantamento do setor mostrou alteração na liderança do ranking e reforçou a disputa acirrada entre hatchs compactos, SUVs e modelos eletrificados.

Os números consolidados do mês apontam crescimento de alguns modelos tradicionais e avanço de marcas que vêm ganhando espaço rapidamente no Brasil.

Polo termina maio na liderança