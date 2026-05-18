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Veja os 20 carros mais vendidos em maio

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Site Volkswagen
Os números consolidados do mês apontam crescimento de alguns modelos tradicionais e avanço de marcas que vêm ganhando espaço rapidamente no Brasil.
Os números consolidados do mês apontam crescimento de alguns modelos tradicionais e avanço de marcas que vêm ganhando espaço rapidamente no Brasil.

O mercado automotivo brasileiro fechou maio de 2026 com uma mudança importante entre os carros mais vendidos do país. O novo levantamento do setor mostrou alteração na liderança do ranking e reforçou a disputa acirrada entre hatchs compactos, SUVs e modelos eletrificados.

Os números consolidados do mês apontam crescimento de alguns modelos tradicionais e avanço de marcas que vêm ganhando espaço rapidamente no Brasil.

Polo termina maio na liderança

O Volkswagen Polo encerrou maio como o automóvel mais vendido do país, somando 4.322 unidades comercializadas.

O modelo da Volkswagen registrou crescimento de 3,3% em comparação com abril e assumiu a ponta do ranking nacional.

HB20 encosta no líder

Na segunda posição aparece o Hyundai HB20, com 4.067 unidades vendidas.

O modelo apresentou uma das maiores altas do ranking, crescendo 20,3% frente ao desempenho registrado em abril.

Já o Fiat Argo ficou em terceiro lugar, com 3.543 emplacamentos, apesar da retração de 11,3% no comparativo mensal.

Elétrico da BYD segue crescendo

Entre os destaques do mês está o BYD Dolphin Mini, que terminou maio na quarta colocação.

O modelo elétrico alcançou 3.455 unidades comercializadas e confirmou o avanço da BYD no mercado brasileiro.

Fechando o top 5 aparece o Volkswagen Tera, com 3.156 unidades vendidas.

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Mercado manteve ritmo forte em maio

Segundo projeções do setor automotivo, o mercado brasileiro manteve desempenho acima de 190 mil veículos vendidos durante maio.

Aquecimento das vendas, promoções e maior procura por modelos compactos e econômicos ajudaram a impulsionar os resultados do período.

Veja os carros mais vendidos de maio

  • Volkswagen Polo — 4.322 unidades
  • Hyundai HB20 — 4.067 unidades
  • Fiat Argo — 3.543 unidades
  • BYD Dolphin Mini — 3.455 unidades
  • Volkswagen Tera — 3.156 unidades

Fiat segue dominante entre picapes

Entre os comerciais leves, a liderança permaneceu com a Fiat Strada, que fechou maio com 6.834 unidades comercializadas.

A Fiat Toro aparece na segunda posição, enquanto a Volkswagen Saveiro completa o top 3 do segmento.

Ranking - Maio de 2026 (Automóveis)

# Carro Vendas Mai Δ Ma/Ab Vendas dia 15 YTD 26
1 VW/POLO 4.322 3,3% 605 36.953
2 HYUNDAI/HB20 4.067 20,3% 184 27.731
3 FIAT/ARGO 3.543 -11,3% 578 31.470
4 BYD/DOLPHIN MINI 3.455 0,4% 355 25.098
5 VW/TERA 3.156 1,3% 508 27.713
6 VW/T CROSS 3.074 -21,3% 389 29.914
7 HYUNDAI/CRETA 3.017 -21,1% 267 26.810
8 BYD/SONG 2.754 -8,8% 268 21.348
9 GM/ONIX 2.626 -33,1% 167 32.051
10 HYUNDAI/HB20S 2.572 26,9% 167 14.716
11 FIAT/MOBI 2.435 -9,2% 307 25.127
12 GM/TRACKER 2.285 -13,9% 187 21.920
13 VW/NIVUS 2.255 -15,6% 234 20.413
14 BYD/DOLPHIN 2.046 35,4% 199 9.621
15 FIAT/PULSE 1.924 -12,3% 211 17.727
16 TOYOTA/YARIS CROSS 1.762 -2,9% 140 9.860
17 FIAT/FASTBACK 1.756 -18,4% 186 18.263
18 HONDA/HR-V 1.726 -15,4% 140 15.519
19 TOYOTA/COROLLA CROSS 1.721 8,4% 156 13.719
20 GWM/HAVAL H6 1.566 16,5% - 13.434

Ranking - Maio de 2026 (Comerciais Leves)

# Comercial Leve Vendas Abr Δ Ma/Ab Vendas dia 15 YTD 26
1 FIAT/STRADA 6.834 -8,3% 929 60.176
2 FIAT/TORO 1.996 -4,2% 213 19.291
3 VW/SAVEIRO 1.720 -46,7% 133 18.740
4 TOYOTA/HILUX 1.710 -16,1% 146 17.207
5 FORD/RANGER 1.610 3,8% 138 12.102
6 GM/S10 1.354 -0,8% 111 10.142
7 FIAT/FIORINO 1.049 0,1% 56 8.737
8 RAM/RAMPAGE 796 -17,4% 81 8.954
9 GM/MONTANA 760 -6,6% 109 5.984
10 MITSUBISHI/TRITON 435 -6,4% 40 3.681
11 RENAULT/MASTER 421 -7,8% 69 4.063
12 RENAULT/OROCH 334 -32,3% 41 4.108
13 GWM/POER 317 12,4% 32 2.061
14 FIAT/TITANO 259 23,0% 26 2.128
15 DAILY 30-130 214 69,2% 6 770
16 RENAULT/KANGOO 201 8,4% 9 1.158
17 IVECO/DAILY 199 57,3% 7 893
18 FORD/MAVERICK 187 31,2% 20 1.547
19 MAN-VW/EXPRESS 185 76,2% 28 959
20 VW/AMAROK 185 -19,0% 23 1.218

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