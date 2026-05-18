O mercado automotivo brasileiro fechou maio de 2026 com uma mudança importante entre os carros mais vendidos do país. O novo levantamento do setor mostrou alteração na liderança do ranking e reforçou a disputa acirrada entre hatchs compactos, SUVs e modelos eletrificados.
Os números consolidados do mês apontam crescimento de alguns modelos tradicionais e avanço de marcas que vêm ganhando espaço rapidamente no Brasil.
Polo termina maio na liderança
O Volkswagen Polo encerrou maio como o automóvel mais vendido do país, somando 4.322 unidades comercializadas.
O modelo da Volkswagen registrou crescimento de 3,3% em comparação com abril e assumiu a ponta do ranking nacional.
HB20 encosta no líder
Na segunda posição aparece o Hyundai HB20, com 4.067 unidades vendidas.
O modelo apresentou uma das maiores altas do ranking, crescendo 20,3% frente ao desempenho registrado em abril.
Já o Fiat Argo ficou em terceiro lugar, com 3.543 emplacamentos, apesar da retração de 11,3% no comparativo mensal.
Elétrico da BYD segue crescendo
Entre os destaques do mês está o BYD Dolphin Mini, que terminou maio na quarta colocação.
O modelo elétrico alcançou 3.455 unidades comercializadas e confirmou o avanço da BYD no mercado brasileiro.
Fechando o top 5 aparece o Volkswagen Tera, com 3.156 unidades vendidas.
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Mercado manteve ritmo forte em maio
Segundo projeções do setor automotivo, o mercado brasileiro manteve desempenho acima de 190 mil veículos vendidos durante maio.
Aquecimento das vendas, promoções e maior procura por modelos compactos e econômicos ajudaram a impulsionar os resultados do período.
Veja os carros mais vendidos de maio
- Volkswagen Polo — 4.322 unidades
- Hyundai HB20 — 4.067 unidades
- Fiat Argo — 3.543 unidades
- BYD Dolphin Mini — 3.455 unidades
- Volkswagen Tera — 3.156 unidades
Fiat segue dominante entre picapes
Entre os comerciais leves, a liderança permaneceu com a Fiat Strada, que fechou maio com 6.834 unidades comercializadas.
A Fiat Toro aparece na segunda posição, enquanto a Volkswagen Saveiro completa o top 3 do segmento.
Ranking - Maio de 2026 (Automóveis)
|#
|Carro
|Vendas Mai
|Δ Ma/Ab
|Vendas dia 15
|YTD 26
|1
|VW/POLO
|4.322
|3,3%
|605
|36.953
|2
|HYUNDAI/HB20
|4.067
|20,3%
|184
|27.731
|3
|FIAT/ARGO
|3.543
|-11,3%
|578
|31.470
|4
|BYD/DOLPHIN MINI
|3.455
|0,4%
|355
|25.098
|5
|VW/TERA
|3.156
|1,3%
|508
|27.713
|6
|VW/T CROSS
|3.074
|-21,3%
|389
|29.914
|7
|HYUNDAI/CRETA
|3.017
|-21,1%
|267
|26.810
|8
|BYD/SONG
|2.754
|-8,8%
|268
|21.348
|9
|GM/ONIX
|2.626
|-33,1%
|167
|32.051
|10
|HYUNDAI/HB20S
|2.572
|26,9%
|167
|14.716
|11
|FIAT/MOBI
|2.435
|-9,2%
|307
|25.127
|12
|GM/TRACKER
|2.285
|-13,9%
|187
|21.920
|13
|VW/NIVUS
|2.255
|-15,6%
|234
|20.413
|14
|BYD/DOLPHIN
|2.046
|35,4%
|199
|9.621
|15
|FIAT/PULSE
|1.924
|-12,3%
|211
|17.727
|16
|TOYOTA/YARIS CROSS
|1.762
|-2,9%
|140
|9.860
|17
|FIAT/FASTBACK
|1.756
|-18,4%
|186
|18.263
|18
|HONDA/HR-V
|1.726
|-15,4%
|140
|15.519
|19
|TOYOTA/COROLLA CROSS
|1.721
|8,4%
|156
|13.719
|20
|GWM/HAVAL H6
|1.566
|16,5%
|-
|13.434
Ranking - Maio de 2026 (Comerciais Leves)
|#
|Comercial Leve
|Vendas Abr
|Δ Ma/Ab
|Vendas dia 15
|YTD 26
|1
|FIAT/STRADA
|6.834
|-8,3%
|929
|60.176
|2
|FIAT/TORO
|1.996
|-4,2%
|213
|19.291
|3
|VW/SAVEIRO
|1.720
|-46,7%
|133
|18.740
|4
|TOYOTA/HILUX
|1.710
|-16,1%
|146
|17.207
|5
|FORD/RANGER
|1.610
|3,8%
|138
|12.102
|6
|GM/S10
|1.354
|-0,8%
|111
|10.142
|7
|FIAT/FIORINO
|1.049
|0,1%
|56
|8.737
|8
|RAM/RAMPAGE
|796
|-17,4%
|81
|8.954
|9
|GM/MONTANA
|760
|-6,6%
|109
|5.984
|10
|MITSUBISHI/TRITON
|435
|-6,4%
|40
|3.681
|11
|RENAULT/MASTER
|421
|-7,8%
|69
|4.063
|12
|RENAULT/OROCH
|334
|-32,3%
|41
|4.108
|13
|GWM/POER
|317
|12,4%
|32
|2.061
|14
|FIAT/TITANO
|259
|23,0%
|26
|2.128
|15
|DAILY 30-130
|214
|69,2%
|6
|770
|16
|RENAULT/KANGOO
|201
|8,4%
|9
|1.158
|17
|IVECO/DAILY
|199
|57,3%
|7
|893
|18
|FORD/MAVERICK
|187
|31,2%
|20
|1.547
|19
|MAN-VW/EXPRESS
|185
|76,2%
|28
|959
|20
|VW/AMAROK
|185
|-19,0%
|23
|1.218