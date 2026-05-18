Quem busca uma oportunidade de trabalho em Piracicaba e cidades da região encontra, nesta semana, mais de 1,3 mil vagas abertas em diferentes setores da economia. As oportunidades estão distribuídas entre Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Limeira e São Pedro.

As vagas contemplam áreas da indústria, comércio, logística, serviços e também programas de estágio. Os processos seletivos são realizados pelos serviços municipais de apoio ao trabalhador vinculados às prefeituras.

Piracicaba oferece vagas em diferentes funções

Piracicaba conta atualmente com 42 vagas distribuídas em 42 cargos diferentes. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando no assunto a vaga desejada.