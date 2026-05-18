Quem busca uma oportunidade de trabalho em Piracicaba e cidades da região encontra, nesta semana, mais de 1,3 mil vagas abertas em diferentes setores da economia. As oportunidades estão distribuídas entre Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Limeira e São Pedro.
As vagas contemplam áreas da indústria, comércio, logística, serviços e também programas de estágio. Os processos seletivos são realizados pelos serviços municipais de apoio ao trabalhador vinculados às prefeituras.
Piracicaba oferece vagas em diferentes funções
Piracicaba conta atualmente com 42 vagas distribuídas em 42 cargos diferentes. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando no assunto a vaga desejada.
Também é necessário anexar RG, CPF e os comprovantes exigidos pelo empregador. O atendimento do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Santa Bárbara concentra maior número de vagas
Santa Bárbara d'Oeste lidera o número de oportunidades na região, com 1.027 vagas abertas em 169 funções.
Os candidatos podem enviar currículo para empregos@santabarbara.sp.gov.br, informando o cargo pretendido no assunto do e-mail.
Também há atendimento presencial na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall. O funcionamento ocorre de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h.
VEJA MAIS:
- Piracicaba e região somam mais de 1,3 mil vagas de emprego
- Ladrão fica entalado em muro por 6 horas, ao tentar furtar fios
- Homem manda direct perturbador para delegada da DDM Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Cosmópolis reúne mais de 200 oportunidades
Cosmópolis disponibiliza 206 vagas em 54 cargos por meio do Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC).
Quem já possui cadastro pode enviar currículo para crtc@cosmopolis.sp.gov.br, colocando no assunto a vaga de interesse.
Já os novos candidatos precisam comparecer presencialmente levando documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de endereço e certificados de escolaridade e cursos.
Limeira e São Pedro também têm vagas abertas
Limeira soma 31 vagas em diferentes áreas. O cadastro deve ser realizado no site oficial do PAT de Limeira. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Em São Pedro, estão disponíveis 14 vagas em 14 ocupações diferentes. Os interessados devem comparecer ao Poupatempo com RG, CPF, carteira de trabalho, currículo atualizado e comprovante de endereço.
O contato também pode ser feito pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br.
Com o grande volume de vagas abertas na região de Piracicaba, trabalhadores de diferentes níveis de experiência encontram oportunidades em diversos segmentos do mercado.