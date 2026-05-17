De acordo com as informações, ele e um comparsa invadiram um imóvel, mas a movimentação no local estragou a festa. Na pressa para escapar, o suspeito tentou passar por um vão estreito do muro. Passou a cabeça um braço, e travou.

Um plano de furto de cobre acabou em cimento, suor e algema neste sábado (16), com um ladrão entalado em um muro durante a ação em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.

O parceiro conseguiu pular e sumiu na escuridão. Já o outro indivíduo ficou ali, espremido por seis horas, gritando por socorro. Moradores acordaram com os pedidos de ajuda e chamaram o Corpo de Bombeiros.

Para tirar o homem do aperto, a equipe teve que abrir uma passagem pelo lado de fora do muro. Entre marretadas e cuidado para não machucar o entalado, a operação levou uma hora e meia. A cena reuniu vizinhos na calçada.

Depois de retirado, com arranhões e muita vergonha, o suspeito confessou tudo aos PMs: entrou para furtar os fios. Foi levado ao pronto-socorro, medicado e, em seguida, apresentado no Plantão Policial, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de furto.