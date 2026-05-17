A Dra. Olívia Fonseca, delegada da DDM, mostrou um direct perturbador e obsessivo recebido nesta semana de um desconhecido, chamando de namorada gostosa e também falando em construir família.
Ainda indignada com a ousadia e o tom de desrespeito, a delegada da DDM de Piracicaba usou as redes sociais para expor a mensagem que recebeu do indivíduo. O conteúdo foi classificado por ela e por internautas como invasivo e perturbador.
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No texto, o desconhecido chama a delegada de "minha namorada delegada gostosa" e dispara uma sequência de declarações: "meu amor, minha paixão, minha vida, minha princesa linda". Sem nunca ter tido contato com Olívia, ele pede namoro, propõe casamento e diz que vai "construir uma família, com os dois juntos".
A publicação da delegada viralizou rapidamente. Nos comentários, internautas classificaram a abordagem como preocupante e exemplo claro de assédio virtual. Muitos apontaram o comportamento obsessivo do autor da mensagem.
Debate e alerta
Ao compartilhar o print, Dra. Olívia Fonseca foi além da denúncia. Ela aproveitou para levantar um debate necessário sobre os limites nas redes sociais, assédio virtual e a forma como mulheres, principalmente em cargos de destaque, são alvo de comportamentos invasivos e obsessivos na internet.
O caso reacende a discussão sobre segurança digital e a linha tênue entre "cantada" e importunação. Especialistas alertam: insistência, intimidade forçada e planos com quem não se tem relação podem configurar crime de perseguição, previsto no Art. 147-A do Código Penal.
A delegada não informou se registrará boletim de ocorrência, mas a exposição já cumpriu um papel: mostrar que até autoridade policial está sujeita a esse tipo de violência.