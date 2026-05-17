A Dra. Olívia Fonseca, delegada da DDM, mostrou um direct perturbador e obsessivo recebido nesta semana de um desconhecido, chamando de namorada gostosa e também falando em construir família.

Ainda indignada com a ousadia e o tom de desrespeito, a delegada da DDM de Piracicaba usou as redes sociais para expor a mensagem que recebeu do indivíduo. O conteúdo foi classificado por ela e por internautas como invasivo e perturbador.

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