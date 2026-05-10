O futuro Cacau Park, megaparque temático idealizado pela Cacau Show, já virou assunto entre famílias e fãs de parques de diversão antes mesmo da inauguração. O complexo, que está sendo construído em Itu, no interior de São Paulo, promete experiências imersivas, brinquedos radicais, áreas temáticas cinematográficas e até uma fábrica real de chocolate funcionando dentro do empreendimento.
Com previsão de abertura para 2027, o parque deve entrar para a lista dos maiores destinos de entretenimento do Brasil e aposta em atrações de padrão internacional para disputar espaço com gigantes do setor.
Parque terá montanha-russa que promete bater recordes
Entre os destaques mais comentados está uma montanha-russa anunciada como uma das mais impressionantes da América Latina. Segundo o projeto divulgado pela empresa, a atração deve quebrar recordes na categoria de lançamento, reunindo altura, velocidade e extensão acima da média dos parques brasileiros.
Além disso, o empreendimento contará com 34 atrações mecânicas, incluindo brinquedos familiares, atrações infantis e experiências voltadas ao público que gosta de adrenalina.
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Hotel integrado deve chamar atenção das famílias
Outro diferencial do complexo será o hotel temático integrado ao parque. A estrutura terá mais de 700 apartamentos, algo ainda raro em parques brasileiros.
A proposta é permitir que visitantes permaneçam vários dias no local, aproveitando atrações, shows e experiências sem precisar deixar o complexo.
Chocolate será parte central da experiência
O universo do chocolate estará presente em praticamente toda a ambientação do parque. Cenários, arquitetura e elementos decorativos foram pensados para criar uma experiência sensorial ligada ao cacau.
Além disso, os visitantes poderão acompanhar a fabricação real de chocolates dentro do parque, em uma atração educativa e interativa voltada especialmente para crianças e famílias.
Veja 10 curiosidades sobre o Cacau Park
- O parque terá 34 atrações mecânicas
- Uma montanha-russa promete quebrar recordes na América Latina
- O complexo contará com hotel integrado de mais de 700 quartos
- Haverá fabricação real de chocolate dentro do parque
- A área temática maia terá inspiração em construções reais do México
- O empreendimento ocupará cerca de 1 milhão de metros quadrados
- O paisagismo foi planejado para criar experiências imersivas
- O tema do chocolate estará presente em toda a ambientação
- O parque aposta em brinquedos com padrão internacional
- A inauguração está prevista para 2027
Cenários inspirados em civilizações antigas
Entre as áreas temáticas previstas, uma das mais aguardadas é a região inspirada na civilização maia. O espaço contará com construções cenográficas baseadas em pirâmides reais do México, misturando entretenimento, cultura e aventura.
O parque também aposta em um paisagismo temático para reforçar a sensação de imersão, com espécies escolhidas para criar ambientes mais confortáveis e sombreados ao longo do passeio.
Estrutura gigantesca em localização estratégica
O complexo ocupará cerca de 1 milhão de metros quadrados entre parque, estacionamento e hotel temático.
Construído no Km 84 da Rodovia Castelo Branco, em Itu, o destino terá acesso facilitado para visitantes da capital paulista e de outras cidades do interior de São Paulo, o que deve transformar o local em uma das apostas do turismo familiar nos próximos anos.