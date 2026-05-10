O futuro Cacau Park, megaparque temático idealizado pela Cacau Show, já virou assunto entre famílias e fãs de parques de diversão antes mesmo da inauguração. O complexo, que está sendo construído em Itu, no interior de São Paulo, promete experiências imersivas, brinquedos radicais, áreas temáticas cinematográficas e até uma fábrica real de chocolate funcionando dentro do empreendimento.

Com previsão de abertura para 2027, o parque deve entrar para a lista dos maiores destinos de entretenimento do Brasil e aposta em atrações de padrão internacional para disputar espaço com gigantes do setor.

Parque terá montanha-russa que promete bater recordes

Entre os destaques mais comentados está uma montanha-russa anunciada como uma das mais impressionantes da América Latina. Segundo o projeto divulgado pela empresa, a atração deve quebrar recordes na categoria de lançamento, reunindo altura, velocidade e extensão acima da média dos parques brasileiros.