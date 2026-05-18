Morreu no hospital o jovem Júnior Robério, de 29 anos, baleado hoje (18) pelo companheiro de trabalho, em uma empresa na avenida Dois Córregos, em Piracicaba.
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Segundo informações da ocorrência, o socorro foi rápido, com encaminhamento ao hospital, mas a vitima não resistiu. Os dois funcionários teriam iniciado uma discussão acalorada dentro da empresa, quando um dos envolvidos sacou um revólver calibre .38 e efetuou pelo menos três disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu a cabeça de Júnior.
O trabalhador foi socorrido às pressas em estado gravíssimo e levado para a Santa Casa de Piracicaba, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde.
O crime causou correria, desespero e choque entre funcionários e pessoas que estavam próximas ao local no momento dos disparos.
Após o ataque, o autor fugiu, mas policiais militares iniciaram buscas imediatas.e conseguiram localizar e efetuar a prisão pouco tempo depois. Durante a abordagem, ele confessou o crime e a arma usada nos disparos foi apreendida.
De acordo com testemunhas, os dois trabalhadores já vinham se desentendendo há algum tempo. A motivação exata do homicídio ainda será investigada pela Polícia Civil.