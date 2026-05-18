Morreu no hospital o jovem Júnior Robério, de 29 anos, baleado hoje (18) pelo companheiro de trabalho, em uma empresa na avenida Dois Córregos, em Piracicaba.

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Segundo informações da ocorrência, o socorro foi rápido, com encaminhamento ao hospital, mas a vitima não resistiu. Os dois funcionários teriam iniciado uma discussão acalorada dentro da empresa, quando um dos envolvidos sacou um revólver calibre .38 e efetuou pelo menos três disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu a cabeça de Júnior.