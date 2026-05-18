A cidade viveu momentos de tensão e violência quando a discussão entre funcionários terminou de forma trágica no local. O caso provocou correria, desespero e mobilizou equipes policiais e de resgate.

A morte a tiros de um funcionário de uma empresa pelo próprio colega de trabalho, dentro da empresa nest segunda- feira. (18) em Piracicaba, causou pânico e desespero na região do bairro Nova Iguaçu.

A vítima, identificada como Júnior Robério, de 29 anos, foi baleada após um desentendimento com um companheiro de trabalho. Segundo informações apuradas no local, o autor dos disparos utilizou um revólver calibre .38 e efetuou ao menos três tiros contra o colega.

Um dos disparos atingiu de raspão a parte posterior da cabeça da vítima. Funcionários que presenciaram a cena relataram momentos de pânico logo após os estampidos. Muitos correram em busca de abrigo, enquanto outros tentavam socorrer o trabalhador ferido.

Policiais do BAEP realizaram os primeiros atendimentos até a chegada das equipes do SAMU. Júnior foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no início da tarde.