19 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Funcionário de marmoraria é baleado em briga com colega

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Wagner Romano
A briga entre os funcionários aconteceu em uma marmoraria na avenida Dois Córregos.
A briga entre os funcionários aconteceu em uma marmoraria na avenida Dois Córregos.

 Uma briga entre funcionários terminou em tiros e correria na manhã desta segunda-feira (18), na avenida dos Córregos.

Segundo as primeiras informações, após uma discussão acalorada dentro da empresa, um dos trabalhadores sacou uma arma e efetuou pelo menos três disparos contra o colega de trabalho.

A vítima foi atingida e socorrida às pressas em estado grave, causando desespero entre funcionários e pessoas que estavam próximas ao local no momento dos tiros.

Policiais militares agiram rápido e conseguiram prender o autor dos disparos ainda após o crime.

A ocorrência esta sendo registrada.

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