Uma briga entre funcionários terminou em tiros e correria na manhã desta segunda-feira (18), na avenida dos Córregos.

Segundo as primeiras informações, após uma discussão acalorada dentro da empresa, um dos trabalhadores sacou uma arma e efetuou pelo menos três disparos contra o colega de trabalho.

A vítima foi atingida e socorrida às pressas em estado grave, causando desespero entre funcionários e pessoas que estavam próximas ao local no momento dos tiros.