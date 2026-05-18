Uma quadrilha suspeita de praticar furtos frequentes em um atacadista de Piracicaba foi presa no sábado (16), após uma ação da Polícia Militar revelar um esquema que contava com o apoio de uma funcionária do próprio estabelecimento. Segundo o mercado, o prejuízo acumulado pode chegar a R$ 300 mil.

O caso aconteceu em um atacadista localizado na Avenida Dois Córregos, uma das regiões comerciais mais movimentadas da cidade. De acordo com a PM, os policiais receberam informações sobre um veículo suspeito, que estaria ligado a um automóvel furtado nas proximidades do estabelecimento.

Durante o patrulhamento, a equipe encontrou o carro ocupado por três adultos — duas mulheres e um homem — além de duas crianças. No interior do veículo, os policiais localizaram diversos produtos do mercado, entre eles caixas fechadas de energéticos, peças de queijo e chocolates em grande quantidade.