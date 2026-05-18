Uma quadrilha suspeita de praticar furtos frequentes em um atacadista de Piracicaba foi presa no sábado (16), após uma ação da Polícia Militar revelar um esquema que contava com o apoio de uma funcionária do próprio estabelecimento. Segundo o mercado, o prejuízo acumulado pode chegar a R$ 300 mil.
O caso aconteceu em um atacadista localizado na Avenida Dois Córregos, uma das regiões comerciais mais movimentadas da cidade. De acordo com a PM, os policiais receberam informações sobre um veículo suspeito, que estaria ligado a um automóvel furtado nas proximidades do estabelecimento.
Durante o patrulhamento, a equipe encontrou o carro ocupado por três adultos — duas mulheres e um homem — além de duas crianças. No interior do veículo, os policiais localizaram diversos produtos do mercado, entre eles caixas fechadas de energéticos, peças de queijo e chocolates em grande quantidade.
Os suspeitos apresentaram notas fiscais que totalizavam apenas R$ 34,92, valor considerado incompatível com a carga transportada. Conforme relato da polícia, o grupo acabou confessando o esquema de furto durante a abordagem.
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Funcionária de caixa ajudava grupo, diz polícia
Ainda segundo a PM, os envolvidos afirmaram que recebiam ajuda de uma operadora de caixa do próprio atacadista. A funcionária teria facilitado a saída das mercadorias sem registrar corretamente os produtos no sistema do supermercado.
A mulher também admitiu participação no esquema criminoso. Imagens do circuito interno de monitoramento confirmaram a atuação do grupo em ao menos 14 furtos registrados apenas neste mês, conforme levantamento feito pelo estabelecimento comercial.
Em uma única ação, realizada no sábado, os suspeitos teriam levado 585 itens, avaliados em R$ 7.372,72. O atacadista informou à polícia que o prejuízo total começou a crescer após a contratação da funcionária investigada.
Produtos e celulares foram apreendidos
Na operação, a Polícia Militar apreendeu toda a mercadoria encontrada no veículo, além de quatro celulares, dinheiro em espécie, uma bolsa e o automóvel utilizado pelo grupo.
O caso chamou atenção pela quantidade de produtos desviados e pelo suposto envolvimento interno no esquema, situação que teria permitido a repetição dos furtos por vários meses sem levantar suspeitas imediatas.
Os suspeitos foram encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária, e o caso segue sob investigação.