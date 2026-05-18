A segunda-feira (18) amanheceu triste entre universitários de Piracicaba. Morreu Giulia Medeiros, de apenas 23 anos, aluna do quinto ano de Odontologia da FOP. A moça, que já estava com um "pé no diploma", passou mal durante uma festa em Ribeirão Preto e não resistiu.
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A causa da morte ainda é mistério. Nenhuma autoridade bateu o martelo oficialmente. Mas a dor já é real e está espalhada nos corredores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
Em nota de pesar que rasgou o coração de todo mundo, a FOP-Unicamp comunicou o falecimento da aluna. A Diretoria decretou luto oficial de 3 dias, com suspensão das aulas da graduação desde domingo. As aulas voltam ao normal apenas na quarta-feira (20).
Velório e despedida
A despedida de Giulia acontece hoje, segunda-feira (18), no Velório Ossel Jardim Avelino, na rua Caetano Pimentel do Vabo, 74, Jardim Avelino, São Paulo. Das 12h às 16h. Depois, o corpo segue para cremação no Crematório Vila Alpina.
Nas redes sociais, o que se vê é um mar de luto. Colegas, amigos e professores postam fotos, textos e um desabafo só: "Não era a hora dela".
O caso jogou um balde de água fria em Piracicaba. A cidade que viu Giulia estudar, sonhar e se dedicar pra virar dentista, hoje chora a menina que se foi cedo demais.
*NOTÍCIAS POPULARES: A FOP-Unicamp vestiu preto. Uma cadeira vai ficar vazia na sala do 5º ano. Uma formatura vai ter uma beca a menos. Giulia tinha 23 anos, tinha jaleco, tinha sonho. Teve uma festa em Ribeirão, passou mal, e a vida cobrou a conta antes da hora. Causa da morte, ninguém sabe. Mas a causa da dor, todo mundo sente. Hoje São Paulo se despede. Piracicaba não esquece.