Nas redes sociais, o que se vê é um mar de luto. Colegas, amigos e professores postam fotos, textos e um desabafo só: "Não era a hora dela".

O caso jogou um balde de água fria em Piracicaba. A cidade que viu Giulia estudar, sonhar e se dedicar pra virar dentista, hoje chora a menina que se foi cedo demais.

*NOTÍCIAS POPULARES: A FOP-Unicamp vestiu preto. Uma cadeira vai ficar vazia na sala do 5º ano. Uma formatura vai ter uma beca a menos. Giulia tinha 23 anos, tinha jaleco, tinha sonho. Teve uma festa em Ribeirão, passou mal, e a vida cobrou a conta antes da hora. Causa da morte, ninguém sabe. Mas a causa da dor, todo mundo sente. Hoje São Paulo se despede. Piracicaba não esquece.