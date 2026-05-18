A Ypê voltou atrás nesta sexta-feira (15) e decidiu retomar os processos de troca e reembolso de produtos suspensos pela Anvisa. A mudança ocorreu poucas horas após a empresa informar que deixaria de realizar pagamentos via Pix para consumidores afetados.

O recuo aconteceu depois de uma reunião entre representantes da fabricante e da agência sanitária, em meio à crise envolvendo suspeita de contaminação microbiológica em produtos líquidos fabricados na unidade de Amparo (SP).

Empresa muda posição após suspensão da Anvisa

Durante o dia, a fabricante chegou a disponibilizar em seu site um formulário para reembolso automático de detergentes ligados aos lotes investigados. O sistema permitia solicitar devolução sem necessidade de nota fiscal ou envio de imagens do produto.