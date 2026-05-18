A Guarda Civil Municipal de Piracicaba recebeu nesta sexta-feira (15) um novo lote de armamentos após mais de dez anos sem investimentos significativos na renovação de armas da corporação. Ao todo, foram entregues 65 pistolas da marca Glock, calibre 9 milímetros, consideradas mais modernas, leves e eficientes para atuação operacional.

Os novos equipamentos serão utilizados inicialmente por equipes especializadas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), Patrulha Maria da Penha e Pelotão Rural. O investimento foi de R$ 200 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex Madureira.

Prefeitura destaca reforço na segurança

Durante a entrega realizada na sede da corporação, no bairro Verde, o prefeito Helinho Zanatta afirmou que o município vem ampliando os investimentos voltados à segurança pública.