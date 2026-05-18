A Guarda Civil Municipal de Piracicaba recebeu nesta sexta-feira (15) um novo lote de armamentos após mais de dez anos sem investimentos significativos na renovação de armas da corporação. Ao todo, foram entregues 65 pistolas da marca Glock, calibre 9 milímetros, consideradas mais modernas, leves e eficientes para atuação operacional.
Os novos equipamentos serão utilizados inicialmente por equipes especializadas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), Patrulha Maria da Penha e Pelotão Rural. O investimento foi de R$ 200 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex Madureira.
Prefeitura destaca reforço na segurança
Durante a entrega realizada na sede da corporação, no bairro Verde, o prefeito Helinho Zanatta afirmou que o município vem ampliando os investimentos voltados à segurança pública.
Segundo ele, além do novo armamento, a administração também realizou entregas de coletes balísticos e prepara a renovação parcial da frota com novas viaturas.
O prefeito destacou ainda que a modernização busca oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e reforçar a capacidade operacional da GCM diante dos desafios enfrentados diariamente pelas forças de segurança.
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Novo calibre é considerado avanço histórico
O comandante da Guarda Municipal, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, afirmou que esta é a primeira vez que a corporação passa a contar oficialmente com armamentos calibre 9 milímetros.
Segundo ele, as pistolas representam um avanço importante para o trabalho das equipes especializadas por serem mais leves, modernas e eficientes durante as operações.
Já o secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, ressaltou que os investimentos não se limitam apenas às armas, mas incluem também equipamentos de proteção e renovação estrutural da corporação.
Novos investimentos já estão previstos
O deputado estadual Alex Madureira afirmou que uma nova emenda parlamentar já está prevista para reforçar ainda mais o armamento da Guarda Municipal de Piracicaba.
Segundo o parlamentar, o próximo aporte deve chegar a R$ 300 mil e poderá ser utilizado para aquisição de armas de maior porte, incluindo fuzis e armamentos calibre 12.
O gerente de Segurança Pública, Max Pavanello, destacou que os novos equipamentos serão importantes tanto em ocorrências de combate à criminalidade quanto em ações de defesa pessoal dos agentes.
A entrega marca uma nova etapa de modernização da Guarda Civil Municipal, em meio ao aumento dos investimentos em segurança pública no município