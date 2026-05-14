Trabalhadores brasileiros poderão usar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar dívidas em atraso a partir de 25 de maio. A medida integra o programa de renegociação Novo Desenrola e promete aliviar a situação financeira de milhões de pessoas.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, será possível utilizar até 20% do saldo disponível ou até R$ 1 mil — prevalecendo o valor mais vantajoso — para quitar ou reduzir débitos com instituições financeiras.
Valores extras começam a cair nas contas
Além da nova possibilidade de uso do FGTS, mais de 10,5 milhões de trabalhadores devem receber valores adicionais já no dia 26 de maio. O crédito é resultado de uma medida provisória publicada no fim de 2025.
O pagamento será feito automaticamente para quem tem direito, com depósito direto nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.
Como funcionará o uso do FGTS para dívidas
Após a consulta do saldo, os bancos terão até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores. Em seguida, os dados serão enviados para a Caixa Econômica Federal, responsável por validar a operação.
Depois dessa etapa, o valor será transferido diretamente para a instituição financeira, sem passar pela conta do trabalhador.
A expectativa do governo é que até R$ 8,2 bilhões sejam movimentados com a iniciativa, ampliando o alcance do programa de renegociação.
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Quem pode receber o saque complementar
O saque extra será destinado a trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Para esse grupo, haverá liberação adicional de recursos, estimada em R$ 8,4 bilhões.
No entanto, valores vinculados a antecipações de saque-aniversário continuarão bloqueados, conforme os contratos firmados com instituições financeiras.
Sistema passa por ajustes antes da liberação
A Caixa Econômica Federal está finalizando a integração dos sistemas que viabilizam o novo modelo. Instituições financeiras já receberam as especificações técnicas para aderir ao processo.
O governo também informou que, antes da data de liberação, os valores podem desaparecer temporariamente do saldo disponível no aplicativo, devido ao processamento interno.
Expectativa é aliviar endividamento
A iniciativa surge como mais uma tentativa de reduzir o nível de inadimplência no país, oferecendo uma alternativa rápida para trabalhadores regularizarem sua situação financeira.
A medida deve impactar diretamente milhões de brasileiros, especialmente aqueles com dívidas acumuladas e dificuldade de acesso a crédito.