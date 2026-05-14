Trabalhadores brasileiros poderão usar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar dívidas em atraso a partir de 25 de maio. A medida integra o programa de renegociação Novo Desenrola e promete aliviar a situação financeira de milhões de pessoas.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, será possível utilizar até 20% do saldo disponível ou até R$ 1 mil — prevalecendo o valor mais vantajoso — para quitar ou reduzir débitos com instituições financeiras.

Valores extras começam a cair nas contas

Além da nova possibilidade de uso do FGTS, mais de 10,5 milhões de trabalhadores devem receber valores adicionais já no dia 26 de maio. O crédito é resultado de uma medida provisória publicada no fim de 2025.