Segundo dados meteorológicos, a previsão indica o retorno de chuva forte em Piracicaba a partir desta sexta-feira, dia 15. A mudança no tempo ocorre após a passagem de uma frente fria acompanhada por massa de ar polar no início desta semana.
De acordo com a previsão, o município pode registrar chuva volumosa em curto período de tempo, além de ventos fortes, raios e possibilidade isolada de queda de granizo.
Saiba mais:
As rajadas de vento podem provocar queda de árvores em diferentes pontos da cidade. Também há risco de alagamentos por conta do volume acumulado de chuva.
O cronograma meteorológico aponta o início da instabilidade entre a tarde e a noite do dia 17. Já no dia 18, o sistema deve atingir seu ápice, com chuva mais persistente ao longo do dia.
Para o dia 19, a previsão indica a passagem da frente fria e queda nas temperaturas em Piracicaba.
A orientação é para que moradores acompanhem atualizações dos órgãos meteorológicos e fiquem atentos às condições do tempo durante os próximos dias.