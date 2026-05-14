14 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Piracicaba entra em alerta para temporais e ventos; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/JP
De acordo com a previsão, o município pode registrar chuva volumosa em curto período de tempo, além de ventos fortes, raios e possibilidade isolada de queda de granizo
De acordo com a previsão, o município pode registrar chuva volumosa em curto período de tempo, além de ventos fortes, raios e possibilidade isolada de queda de granizo

Segundo dados meteorológicos, a previsão indica o retorno de chuva forte em Piracicaba a partir desta sexta-feira, dia 15. A mudança no tempo ocorre após a passagem de uma frente fria acompanhada por massa de ar polar no início desta semana.

De acordo com a previsão, o município pode registrar chuva volumosa em curto período de tempo, além de ventos fortes, raios e possibilidade isolada de queda de granizo.

Saiba mais:

As rajadas de vento podem provocar queda de árvores em diferentes pontos da cidade. Também há risco de alagamentos por conta do volume acumulado de chuva.

O cronograma meteorológico aponta o início da instabilidade entre a tarde e a noite do dia 17. Já no dia 18, o sistema deve atingir seu ápice, com chuva mais persistente ao longo do dia.

Para o dia 19, a previsão indica a passagem da frente fria e queda nas temperaturas em Piracicaba.

A orientação é para que moradores acompanhem atualizações dos órgãos meteorológicos e fiquem atentos às condições do tempo durante os próximos dias.

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