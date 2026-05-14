De acordo com a previsão, o município pode registrar chuva volumosa em curto período de tempo, além de ventos fortes, raios e possibilidade isolada de queda de granizo.

Segundo dados meteorológicos, a previsão indica o retorno de chuva forte em Piracicaba a partir desta sexta-feira, dia 15. A mudança no tempo ocorre após a passagem de uma frente fria acompanhada por massa de ar polar no início desta semana.

As rajadas de vento podem provocar queda de árvores em diferentes pontos da cidade. Também há risco de alagamentos por conta do volume acumulado de chuva.

O cronograma meteorológico aponta o início da instabilidade entre a tarde e a noite do dia 17. Já no dia 18, o sistema deve atingir seu ápice, com chuva mais persistente ao longo do dia.

Para o dia 19, a previsão indica a passagem da frente fria e queda nas temperaturas em Piracicaba.