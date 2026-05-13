A Câmara Municipal de Piracicaba analisa na sessão desta quinta-feira (14) o Projeto de Lei 82/2026, encaminhado pela Prefeitura em regime de urgência, que autoriza a desafetação de trechos de áreas localizadas às margens da Rodovia SP-304 (Geraldo de Barros), na região do bairro Vale do Sol, para implantação de uma nova ligação viária entre Santa Terezinha e o bairro Ondinhas.
O projeto integra o plano da administração municipal para construção de uma nova via de acesso entre a SP-304 e a avenida das Ondas. A obra está estimada em R$ 50 milhões, com recursos disponibilizados pelo Governo do Estado, e a previsão é de execução em 18 meses após as etapas de licenciamento ambiental e licitação.
A futura ligação passará sobre o Parque Natural Chico Mendes, atravessará o Rio Piracicaba e será conectada à avenida das Ondas na rotatória do Residencial Vitória Régia. Segundo a Prefeitura, a concessionária Eixo SP já reservou espaço junto às obras em andamento na SP-304, em frente ao Posto Bigaton, para encaixe do acesso ao novo dispositivo viário.
Saiba mais:
- Caminhão quebrado trava trânsito na SP-304, em Piracicaba; VEJA
- Horários, atrações, programação: tudo sobre a Festa das Nações
O projeto prevê a construção de uma ponte de 150 metros de extensão sobre o Rio Piracicaba, projetada para não ser afetada pelas cheias. Sobre a área do parque natural, a via será elevada sobre pilares, como forma de preservar a circulação da fauna.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Luciano Celêncio, a estrutura terá 19 metros de largura, com duas pistas de rolamento, canteiro central, passeio público e espaço para implantação de ciclovia. A intervenção sobre o parque abrangerá uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados.
Ainda segundo o secretário, a nova ligação viária tem como principal objetivo melhorar o escoamento do trânsito na região de Santa Terezinha. Atualmente, o acesso mais próximo à avenida das Ondas ocorre pela Ponte do Caixão, que recebe fluxo diário estimado em 32 mil veículos e já opera no limite da capacidade.
A construção da ponte será a primeira etapa de um projeto viário mais amplo, que prevê futuramente a conexão da nova via a um anel viário com ligação até a rotatória do Ceasa.
Além da autorização para a obra, o projeto também regulariza a destinação dos trechos remanescentes da área como parte do Parque Natural do Distrito de Santa Terezinha – Chico Mendes. Antes, os espaços estavam reservados para implantação de sistema de tratamento de água e esgoto.