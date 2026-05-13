A Câmara Municipal de Piracicaba analisa na sessão desta quinta-feira (14) o Projeto de Lei 82/2026, encaminhado pela Prefeitura em regime de urgência, que autoriza a desafetação de trechos de áreas localizadas às margens da Rodovia SP-304 (Geraldo de Barros), na região do bairro Vale do Sol, para implantação de uma nova ligação viária entre Santa Terezinha e o bairro Ondinhas.

O projeto integra o plano da administração municipal para construção de uma nova via de acesso entre a SP-304 e a avenida das Ondas. A obra está estimada em R$ 50 milhões, com recursos disponibilizados pelo Governo do Estado, e a previsão é de execução em 18 meses após as etapas de licenciamento ambiental e licitação.

A futura ligação passará sobre o Parque Natural Chico Mendes, atravessará o Rio Piracicaba e será conectada à avenida das Ondas na rotatória do Residencial Vitória Régia. Segundo a Prefeitura, a concessionária Eixo SP já reservou espaço junto às obras em andamento na SP-304, em frente ao Posto Bigaton, para encaixe do acesso ao novo dispositivo viário.