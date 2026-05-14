Polícia prendeu terceiro integrante do grupo nesta quinta-feira (14) em Osasco. O crime ocorreu no dia 24 de abril no centro de Piracicaba (SP). Dois outros envolvidos foram presos em São Paulo em 5 de maio.
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O terceiro suspeito de participar do roubo à loja do Magazine Luiza no centro de Piracicaba, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (14). O homem, de 29 anos, foi encontrado em Osasco (SP). O crime ocorreu no último dia 24 de abril. No assalto, o grupo fez 13 reféns.
A prisão do rapaz foi feita pelas equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Segundo a investigação, o suspeito tinha passagens outras passagens por roubo.
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Outros dois presos em São Paulo
No dia 5 de maio, dois outros suspeitos de envolvimento no roubo foi preso em São Paulo (SP), durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).
Houve a apreensão de um notebook, provavelmente um dos notebooks subtraídos e outros telefones celulares. Agora, as investigações prosseguem visando identificar o terceiro indivíduo que participou do crime", conta o delegado Marcel Willian Oliveira de Souza à EPTV, afiliada da TV Globo.
O delegado informou que o carro utilizado no crime também foi localizado. A dupla será encaminhada ao presídio em Limeira.
O caso
Segundo a Polícia Militar, três homens invadiram a loja na Rua Governador Pedro de Toledo, no Centro, renderam funcionários e clientes, e roubaram equipamentos eletrônicos. Em seguida, fugiram do local.