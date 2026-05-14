Polícia prendeu terceiro integrante do grupo nesta quinta-feira (14) em Osasco. O crime ocorreu no dia 24 de abril no centro de Piracicaba (SP). Dois outros envolvidos foram presos em São Paulo em 5 de maio.

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O terceiro suspeito de participar do roubo à loja do Magazine Luiza no centro de Piracicaba, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (14). O homem, de 29 anos, foi encontrado em Osasco (SP). O crime ocorreu no último dia 24 de abril. No assalto, o grupo fez 13 reféns.