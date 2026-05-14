O debate sobre o porte de arma no Brasil voltou ao centro das discussões políticas em 2026, com novas propostas avançando no Congresso Nacional. A mais recente movimentação ocorreu no início de maio, quando a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para um projeto que pode incluir oficiais de Justiça e fiscais agropecuários entre as categorias autorizadas.

Atualmente, o porte de arma no país é regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento e por normas mais recentes que reforçaram o controle sobre armamentos civis, centralizando a fiscalização na Polícia Federal.

Quem pode ganhar o direito ao porte

Diversas profissões estão em análise no Legislativo e podem ser incluídas na lista oficial. Entre elas, estão advogados, agentes de trânsito e fiscais ambientais ligados a órgãos como Ibama, ICMBio e Funai.