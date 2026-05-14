O debate sobre o porte de arma no Brasil voltou ao centro das discussões políticas em 2026, com novas propostas avançando no Congresso Nacional. A mais recente movimentação ocorreu no início de maio, quando a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para um projeto que pode incluir oficiais de Justiça e fiscais agropecuários entre as categorias autorizadas.
Atualmente, o porte de arma no país é regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento e por normas mais recentes que reforçaram o controle sobre armamentos civis, centralizando a fiscalização na Polícia Federal.
Quem pode ganhar o direito ao porte
Diversas profissões estão em análise no Legislativo e podem ser incluídas na lista oficial. Entre elas, estão advogados, agentes de trânsito e fiscais ambientais ligados a órgãos como Ibama, ICMBio e Funai.
Outras categorias também aparecem no radar, como notários e registradores de cartório, vigilantes fora do horário de serviço e fiscais de órgãos de defesa do consumidor. Os projetos estão em diferentes fases de tramitação, alguns já aprovados em comissões e outros ainda em estágio inicial.
Quem já tem autorização hoje
A legislação brasileira já prevê o porte funcional para mais de 20 categorias. Entre os principais grupos estão integrantes das Forças Armadas, policiais federais e estaduais, bombeiros militares e agentes da Polícia Penal.
Também fazem parte da lista membros de carreiras jurídicas, como magistrados e integrantes do Ministério Público, além de servidores da Receita Federal em atividades de fiscalização. Guardas civis municipais e vigilantes privados possuem autorização em condições específicas.
Já os chamados CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) seguem regras próprias, que não se confundem com o porte funcional, com restrições ao uso e transporte de armas.
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Regras continuam rígidas
Apesar da possível ampliação, o acesso ao porte de arma continua condicionado a critérios técnicos rigorosos. Entre as exigências estão avaliação psicológica, treinamento periódico e supervisão dos órgãos responsáveis.
Mesmo com a pressão por mudanças, especialistas apontam que o modelo brasileiro deve manter o controle restrito, principalmente para cidadãos fora das categorias autorizadas.
Movimentações recentes e tendência
Além das propostas em Brasília, estados também têm avançado em regulamentações específicas. Um exemplo recente foi a definição de regras mais rígidas para policiais inativos manterem o porte, incluindo exames e treinamentos contínuos.
O cenário atual indica uma tendência de ampliação gradual do porte funcional, especialmente para profissionais expostos a risco no exercício da função. Ainda assim, qualquer mudança depende da aprovação final no Congresso e da sanção presidencial.