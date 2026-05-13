13 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Mulher em fúria tenta matar idoso com facadas dentro de casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Uma cena brutal de violência assustou moradores do Jardim Campo Belo, em Limeira, na região de Piracicaba, nesta segunda-feira (11). Uma mulher foi presa após invadir a casa de um idoso e tentar matá-lo a facadas, durante um ataque violento que terminou em gritaria, sangue e correria no bairro.

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Segundo informações apuradas, a agressora partiu para cima da vítima dentro da própria residência e desferiu ao menos dois golpes de faca no homem. Não satisfeita, ela ainda teria chutado as costelas do idoso durante a agressão.

Os gritos de socorro assustaram vizinhos, que acionaram equipes de resgate. O homem ferido recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado às pressas para o hospital.

Policiais militares foram mobilizados e encontraram a mulher completamente alterada. Ela acabou detida e levada ao plantão policial após passar por exame de corpo de delito.

O delegado responsável pelo caso registrou a ocorrência como tentativa de homicídio e decretou a prisão em flagrante da autora.

A motivação do ataque brutal ainda não foi divulgada e será investigada pela polícia.

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