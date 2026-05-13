Uma cena brutal de violência assustou moradores do Jardim Campo Belo, em Limeira, na região de Piracicaba, nesta segunda-feira (11). Uma mulher foi presa após invadir a casa de um idoso e tentar matá-lo a facadas, durante um ataque violento que terminou em gritaria, sangue e correria no bairro.

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Segundo informações apuradas, a agressora partiu para cima da vítima dentro da própria residência e desferiu ao menos dois golpes de faca no homem. Não satisfeita, ela ainda teria chutado as costelas do idoso durante a agressão.