O amanhecer foi de ruas com pouca movimentação, além de moradores recorrendo a agasalhos para enfrentar as baixas temperaturas. Em alguns pontos da cidade, também houve registro de serração nas primeiras horas da manhã.

A atuação de uma massa de ar polar manteve as temperaturas baixas em boa parte do Brasil nesta semana, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Em Piracicaba, o frio marcou as primeiras horas do dia e levou os termômetros a registrarem mínima de 5°C, a menor temperatura registrada na cidade em 2026 até agora.

Segundo a previsão meteorológica, a massa de ar polar que provocou a queda nas temperaturas começa a perder força gradualmente nos próximos dias. Com isso, a tendência é de elevação nas temperaturas, principalmente durante as tardes.

Mesmo com a mudança no cenário, o calor não deve ser intenso. As máximas previstas para os próximos dias não devem ultrapassar os 30°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 14°C.

A previsão também aponta mudanças no tempo já a partir desta sexta-feira (15), com possibilidade de chuva em Piracicaba. A chegada da instabilidade climática ocorre antes do avanço de uma nova massa de ar frio sobre parte do país, prevista para a próxima semana.