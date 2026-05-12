Uma idosa de 74 anos ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), em Piracicaba. O acidente aconteceu na Rua Virgílio Silva Fagundes, localizada no bairro Santa Therezinha, e mobilizou equipes de atendimento e policiais que estiveram no local para registrar a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima atravessava a via quando acabou sendo atingida pela motocicleta conduzida por um jovem de 19 anos. Ainda segundo a corporação, o motociclista não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar o atropelamento.

A idosa recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de Piracicaba, onde permanece sob cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.