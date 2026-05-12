12 de maio de 2026
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TRÂNSITO VIOLENTO

VÍDEO: idosa é atropelada por moto em bairro de Piracicaba

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Circuito de Segurança
A idosa recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de Piracicaba.
A idosa recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de Piracicaba.

Uma idosa de 74 anos ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), em Piracicaba. O acidente aconteceu na Rua Virgílio Silva Fagundes, localizada no bairro Santa Therezinha, e mobilizou equipes de atendimento e policiais que estiveram no local para registrar a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima atravessava a via quando acabou sendo atingida pela motocicleta conduzida por um jovem de 19 anos. Ainda segundo a corporação, o motociclista não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar o atropelamento.

A idosa recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de Piracicaba, onde permanece sob cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Piracicaba e será apurado pela Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

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