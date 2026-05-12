Diante da repercussão, a equipe do Jornal de Piracicaba esteve no local e conversou com dois representantes do templo: a bruxa Jully e o sacerdote Joel. Durante a entrevista, eles falaram sobre a criação do espaço, a proposta do templo e a relação com a população da cidade.

Um espaço apresentado como o primeiro templo dedicado a Lúcifer em Piracicaba tem gerado repercussão nas redes sociais e entre moradores da cidade nos últimos dias. Após a divulgação do local, o assunto passou a circular entre usuários das plataformas digitais, provocando comentários e diferentes reações.

Segundo os responsáveis, a iniciativa surgiu a partir do interesse em criar um espaço voltado para práticas espirituais e encontros religiosos ligados à crença seguida pelo grupo. Eles afirmaram que o objetivo é promover reuniões, estudos e atividades relacionadas à espiritualidade praticada no templo.

Os sacerdotes também comentaram sobre a repercussão causada pela inauguração do espaço em uma cidade onde grande parte da população segue religiões cristãs, principalmente o catolicismo. De acordo com eles, a proposta é manter o funcionamento do local de forma aberta ao diálogo e ao respeito entre diferentes crenças.

O templo está localizado na Rua Moraes Barros, na região central de Piracicaba. O endereço fica em uma área com estabelecimentos comerciais e circulação de pessoas.