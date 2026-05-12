A Prefeitura de Piracicaba decidiu desativar o Canil da Guarda Civil Municipal, medida que provocou repercussão e críticas nas redes sociais. A medida prevê que os cães que atualmente atuam junto à corporação sejam colocados para adoção.

A informação foi confirmada pelo comandante da GCMP, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, em resposta a um pedido da Câmara de Vereadores - requerimento feito pelo vereador Laércio Trevisan (PL).

Com a mudança, os agentes que trabalham no setor devem ser remanejados para o patrulhamento convencional nas ruas da cidade. Segundo a administração municipal, a decisão faz parte de uma reestruturação interna da Guarda Civil.