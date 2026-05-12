12 de maio de 2026
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POLÊMICA

Canil da Guarda Civil de Piracicaba será desativado e cães doados

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Foto: Prefeitura de Piracicaba
O Canil da GCM é conhecido por participar de operações de apoio, ações preventivas e atividades de patrulhamento
O Canil da GCM é conhecido por participar de operações de apoio, ações preventivas e atividades de patrulhamento

A Prefeitura de Piracicaba decidiu desativar o Canil da Guarda Civil Municipal, medida que provocou repercussão e críticas nas redes sociais. A medida prevê que os cães que atualmente atuam junto à corporação sejam colocados para adoção.

A informação foi confirmada pelo comandante da GCMP, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, em resposta a um pedido da Câmara de Vereadores - requerimento feito pelo vereador Laércio Trevisan (PL).

Com a mudança, os agentes que trabalham no setor devem ser remanejados para o patrulhamento convencional nas ruas da cidade. Segundo a administração municipal, a decisão faz parte de uma reestruturação interna da Guarda Civil.

O Canil da GCM é conhecido por participar de operações de apoio, ações preventivas e atividades de patrulhamento. A notícia do encerramento das atividades gerou manifestações de moradores que demonstraram preocupação com o destino dos animais e lamentaram o fim do grupamento especializado.

Nas redes sociais, internautas criticaram a decisão e destacaram a importância do trabalho desenvolvido pelos cães em operações da corporação. Também houve questionamentos sobre os impactos da medida na segurança pública do município.

De acordo com a prefeitura, os animais serão doados e os agentes passarão a reforçar o efetivo operacional da Guarda Civil Municipal nas ruas. O município informou ainda que existe um projeto para futura reestruturação do Canil em um espaço considerado mais adequado.

Atualmente, a Guarda Civil Municipal de Piracicaba conta com efetivo superior a 300 agentes.

O JP pediu uma nota à Prefeitura. Veja:

"A Guarda Civil Municipal informa que a decisão de desativação do Canil, que conta com 4 guardas-civis e 5 cães, se deu após análise técnica, que considerou dados estatísticos, tempo de patrulhamento, resultados operacionais obtidos, ações integradas e indicadores de desempenho. Dessa forma, os 4 agentes vão integrar o patrulhamento setorial, reforçando a presença operacional nas ruas. Os animais, que estão em plenas condições de saúde, passarão por processo de adaptação com possíveis responsáveis, sendo priorizada a destinação aos próprios condutores. Há em andamento um projeto para futura estruturação do Canil em local próprio, em condições mais adequadas. Atualmente, o efetivo da GCM conta com 310 agentes no total e o seu Estatuto é analisado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)".

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