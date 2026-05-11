Momentos de tensão mobilizaram agentes da ROMU na manhã do último sábado no bairro Santa Eulália, em Limeira. Uma bebê de apenas 9 meses precisou ser socorrida às pressas após sofrer um grave engasgamento enquanto estava com a mãe.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Guarda Civil Municipal. Segundo informações, um veículo se aproximou rapidamente da viatura enquanto a mãe da criança, desesperada, pedia ajuda para salvar a filha.

Criança apresentava sinais graves

Ao ser entregue aos agentes, a bebê já apresentava sinais preocupantes de falta de ar. A criança estava arroxeada e tinha dificuldade para respirar, aumentando ainda mais a urgência da situação.