11 de maio de 2026
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CONTRA O TEMPO

VÍDEO: Bebê engasgada é salva após ação rápida da ROMU

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Guarda Civil Municipal.
A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Guarda Civil Municipal.

Momentos de tensão mobilizaram agentes da ROMU na manhã do último sábado no bairro Santa Eulália, em Limeira. Uma bebê de apenas 9 meses precisou ser socorrida às pressas após sofrer um grave engasgamento enquanto estava com a mãe.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Guarda Civil Municipal. Segundo informações, um veículo se aproximou rapidamente da viatura enquanto a mãe da criança, desesperada, pedia ajuda para salvar a filha.

Criança apresentava sinais graves

Ao ser entregue aos agentes, a bebê já apresentava sinais preocupantes de falta de ar. A criança estava arroxeada e tinha dificuldade para respirar, aumentando ainda mais a urgência da situação.

Sem perder tempo, os guardas Soliz, Leonardo e Machado iniciaram imediatamente os procedimentos de emergência. A equipe aplicou a manobra de Heimlich com rapidez e precisão, conseguindo desobstruir as vias respiratórias da criança.

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Choro trouxe alívio após segundos de tensão

Poucos instantes depois da intervenção, o choro da bebê emocionou familiares e pessoas que acompanhavam o socorro. A rápida atuação dos agentes foi fundamental para evitar uma possível tragédia.

A ocorrência reforçou a importância do preparo técnico das equipes da ROMU em situações críticas, especialmente em casos onde segundos podem definir entre a vida e a morte.

Bebê foi levada à Santa Casa

Após os primeiros atendimentos ainda no local, a criança foi encaminhada para a Santa Casa, onde passou por avaliação médica e exames complementares.

De acordo com as informações divulgadas, a bebê havia se engasgado com leite materno e, felizmente, passa bem.

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