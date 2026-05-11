Momentos de tensão mobilizaram agentes da ROMU na manhã do último sábado no bairro Santa Eulália, em Limeira. Uma bebê de apenas 9 meses precisou ser socorrida às pressas após sofrer um grave engasgamento enquanto estava com a mãe.
A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Guarda Civil Municipal. Segundo informações, um veículo se aproximou rapidamente da viatura enquanto a mãe da criança, desesperada, pedia ajuda para salvar a filha.
Criança apresentava sinais graves
Ao ser entregue aos agentes, a bebê já apresentava sinais preocupantes de falta de ar. A criança estava arroxeada e tinha dificuldade para respirar, aumentando ainda mais a urgência da situação.
Sem perder tempo, os guardas Soliz, Leonardo e Machado iniciaram imediatamente os procedimentos de emergência. A equipe aplicou a manobra de Heimlich com rapidez e precisão, conseguindo desobstruir as vias respiratórias da criança.
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Choro trouxe alívio após segundos de tensão
Poucos instantes depois da intervenção, o choro da bebê emocionou familiares e pessoas que acompanhavam o socorro. A rápida atuação dos agentes foi fundamental para evitar uma possível tragédia.
A ocorrência reforçou a importância do preparo técnico das equipes da ROMU em situações críticas, especialmente em casos onde segundos podem definir entre a vida e a morte.
Bebê foi levada à Santa Casa
Após os primeiros atendimentos ainda no local, a criança foi encaminhada para a Santa Casa, onde passou por avaliação médica e exames complementares.
De acordo com as informações divulgadas, a bebê havia se engasgado com leite materno e, felizmente, passa bem.