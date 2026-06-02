Em razão do ocorrido, as aulas da rede estadual foram suspensas em Sanclerlândia e Córrego do Ouro. A Câmara Municipal de Córrego do Ouro também cancelou compromissos oficiais em sinal de respeito às vítimas. Durante a madrugada desta terça-feira (2), os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML), e os velórios foram organizados para familiares, amigos e moradores prestarem as últimas homenagens.

A morte de cinco estudantes em um grave acidente envolvendo uma van escolar e uma carreta causou comoção em Goiás e levou autoridades a decretarem luto oficial de três dias. A tragédia ocorreu na noite de segunda-feira (1º), na rodovia GO-518, entre os municípios de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, quando os alunos retornavam para casa após as aulas.

Os estudantes que perderam a vida foram identificados como Lucas Antônio de Souza Dias, de 14 anos, Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos, Isadora Monteiro da Silva, de 12 anos, Isadora Castro Neves, de 12 anos, e Maria Carolina Sabino Alves, de 11 anos. Todos eram alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) 5 de Janeiro, localizado em Sanclerlândia.

Além das mortes, sete pessoas ficaram feridas. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos, enquanto outras três seguiram para unidades de saúde em Goiânia. Entre os pacientes, uma menina de 12 anos permanece internada em estado grave na UTI Pediátrica, com auxílio de ventilação mecânica. Outro adolescente segue em observação, consciente e com quadro considerado regular.

Hipóteses para a colisão serão investigadas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h30 na GO-518. A van transportava 13 ocupantes quando atingiu a traseira de uma carreta carregada com gado. Os dois veículos trafegavam no mesmo sentido da rodovia no momento da batida.