A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil de Piracicaba prendeu em flagrante, às 6h02 deste sábado (9), um homem por descumprimento de medida protetiva e posse de munição de arma de fogo. O indivíduo foi encontrado dormindo na cama da ex-companheira, dentro da casa dela, na avenida. Victório Ângelo Cobra, no Alto da Pompéia, em Piracicaba.

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A ocorrência mobilizou quatro viaturas de apoio: VTR 56, 88, 20 e 45. A equipe da VTR 57, com a GCF Sheila e o GC W. Oliveira, chegou ao local após denúncia de que o agressor estaria armado dentro da residência.