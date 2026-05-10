A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil de Piracicaba prendeu em flagrante, às 6h02 deste sábado (9), um homem por descumprimento de medida protetiva e posse de munição de arma de fogo. O indivíduo foi encontrado dormindo na cama da ex-companheira, dentro da casa dela, na avenida. Victório Ângelo Cobra, no Alto da Pompéia, em Piracicaba.
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A ocorrência mobilizou quatro viaturas de apoio: VTR 56, 88, 20 e 45. A equipe da VTR 57, com a GCF Sheila e o GC W. Oliveira, chegou ao local após denúncia de que o agressor estaria armado dentro da residência.
Sogra deu de cara com o indivíduo
A ex-companheira não estava em casa. Quem abriu a porta para os guardas foi a mãe dela, que também tem medida protetiva contra o homem. Ela contou que saiu e, ao voltar pela manhã, foi até o quarto da filha para ver se estava tudo bem. Levou um susto: ele estava deitado na cama, dormindo.
Com medo, por saber que o homem tem arma de fogo, a mulher saiu da casa, acionou a Guarda e ficou esperando na calçada.
Senti saudade, disse o ex
Os guardas encontraram o invasor ainda no quarto. Na abordagem, nada de arma foi localizado com ele. Questionado, confessou: sabia da medida protetiva, pulou o muro e invadiu a casa “por sentir saudades da ex-companheira”.
Perguntado sobre a arma, o homem disse que tinha só munições guardadas em outra casa, que teria conseguido em uma chácara. A equipe foi até o endereço com o pai dele, que autorizou a entrada.
No quarto, junto de dois simulacros de arma, os guardas acharam três munições intactas de calibre 22.
Diante das evidências, o ex-companheiro recebeu voz de prisão no local e foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva e posse de munição.
A vítima não se feriu. A Guarda Civil reforça que descumprir medida protetiva é crime e a Patrulha Maria da Penha atende 24h
pelo 153.