Entre os itens atingidos pelas determinações estão lotes específicos de medicamentos amplamente utilizados, além da apreensão de um produto comercializado sem registro sanitário. As decisões visam evitar riscos aos pacientes e garantir que apenas produtos em conformidade com as normas da agência permaneçam em circulação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de diversos medicamentos e produtos de saúde após identificar problemas relacionados à qualidade, rotulagem e regularização sanitária. As medidas foram publicadas nesta terça-feira (2) e incluem remédios utilizados no tratamento de câncer, controle da pressão arterial, além de outros produtos de uso hospitalar e suplementos sem autorização.

Um dos casos envolve o lote 148386 do medicamento Halaven (mesilato de eribulina), utilizado no tratamento de câncer de mama e fabricado pela United Medical Ltda. Segundo a Anvisa, o próprio fabricante comunicou o recolhimento voluntário após identificar um desvio de qualidade relacionado à quantidade do princípio ativo, que estava abaixo do padrão aprovado para o produto.

Também foram suspensos nove lotes do medicamento maleato de enalapril 20 mg, usado no controle da pressão arterial e produzido pela Hipolabor Farmacêutica Ltda. A empresa informou que houve uma inconsistência textual na embalagem secundária, que indicava incorretamente a dosagem de 10 mg. De acordo com o fabricante, os lotes já foram recolhidos voluntariamente e não houve risco de superdosagem aos pacientes, já que o problema estava restrito à informação impressa na embalagem.

Irregularidades e recolhimentos

Outra medida da Anvisa atingiu o lote 8891/25 da Água para Infusão, fabricada pela Indústria Farmacêutica S/A. A decisão foi tomada após um laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz apontar resultado insatisfatório em testes relacionados ao aspecto do produto. Além da suspensão da venda e distribuição, a agência determinou o recolhimento do lote.