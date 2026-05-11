Piracicaba amanheceu com temperaturas baixas nesta segunda-feira (11). Os termômetros marcaram cerca de 9°C nas primeiras horas do dia, acompanhados de forte serração em diversos pontos da cidade.
O frio e a neblina chamaram a atenção dos moradores logo no início da manhã. Em algumas regiões, a baixa visibilidade foi registrada em ruas e avenidas do município, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.
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A sensação térmica ficou ainda menor em alguns bairros, reforçando o cenário típico de inverno em Piracicaba. Moradores relataram ao Jornal de Piracicaba dificuldades para sair de casa no começo do dia. Segundo os relatos, algumas pessoas precisaram solicitar carros por aplicativo para ir ao trabalho após enfrentarem problemas para ligar seus veículos devido às baixas temperaturas registradas durante a madrugada.
A previsão indica que o tempo deve permanecer frio nas próximas horas na cidade.