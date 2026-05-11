Piracicaba amanheceu com temperaturas baixas nesta segunda-feira (11). Os termômetros marcaram cerca de 9°C nas primeiras horas do dia, acompanhados de forte serração em diversos pontos da cidade.

O frio e a neblina chamaram a atenção dos moradores logo no início da manhã. Em algumas regiões, a baixa visibilidade foi registrada em ruas e avenidas do município, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.

Saiba mais: