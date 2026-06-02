O litoral pernambucano voltou a registrar um ataque de tubarão. Uma jovem de 19 anos foi gravemente ferida na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, no Recife, em um caso que ocorreu apenas um dia após uma criança ter sido atacada em Piedade, na Região Metropolitana.

A sequência de incidentes reacendeu a preocupação com a presença de tubarões na costa do estado, que concentra o maior número de registros desse tipo no Brasil.

Jovem foi socorrida em estado grave

O ataque aconteceu durante a tarde, em um trecho da orla de Boa Viagem. Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava no mar quando começou a pedir ajuda. Banhistas e guarda-vidas agiram rapidamente para retirá-la da água e iniciar o atendimento de emergência.