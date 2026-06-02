O litoral pernambucano voltou a registrar um ataque de tubarão. Uma jovem de 19 anos foi gravemente ferida na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, no Recife, em um caso que ocorreu apenas um dia após uma criança ter sido atacada em Piedade, na Região Metropolitana.
A sequência de incidentes reacendeu a preocupação com a presença de tubarões na costa do estado, que concentra o maior número de registros desse tipo no Brasil.
Jovem foi socorrida em estado grave
O ataque aconteceu durante a tarde, em um trecho da orla de Boa Viagem. Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava no mar quando começou a pedir ajuda. Banhistas e guarda-vidas agiram rapidamente para retirá-la da água e iniciar o atendimento de emergência.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Após os primeiros atendimentos, a jovem foi encaminhada a uma unidade hospitalar e, posteriormente, transferida para o Hospital da Restauração.
De acordo com informações divulgadas pela equipe médica, ela passou por cirurgia e segue internada em estado grave.
Especialistas identificam tubarão-tigre
Técnicos responsáveis pelo monitoramento de incidentes com tubarões em Pernambuco indicaram que o animal envolvido no ataque possui características compatíveis com um tubarão-tigre adulto.
Segundo especialistas, essa espécie costuma apresentar maior atividade em determinados horários do dia, especialmente durante o início da manhã e o final da tarde, períodos em que busca alimento com mais intensidade.
A avaliação preliminar aponta que o animal teria aproximadamente três metros de comprimento.
Dois ataques em menos de 48 horas
O episódio ocorreu apenas um dia depois de uma criança de 11 anos ser mordida por um tubarão em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes.
Os dois casos mobilizaram autoridades e reforçaram os alertas sobre os riscos de entrar no mar em áreas consideradas de maior incidência de ocorrências.
Especialistas destacam que as espécies identificadas nos dois ataques são diferentes. Enquanto o incidente em Boa Viagem teria sido provocado por um tubarão-tigre, o caso registrado em Piedade foi atribuído a um tubarão-cabeça-chata.
Boa Viagem concentra maior número de ocorrências
Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões mostram que este foi o 84º ataque registrado no litoral pernambucano desde o início da série histórica, em 1992.
Boa Viagem lidera as estatísticas e concentra a maior parte das ocorrências registradas no estado. O último ataque confirmado na praia havia ocorrido há mais de uma década.
Especialistas reforçam que a população deve respeitar a sinalização instalada ao longo da orla e evitar entrar no mar em áreas consideradas de risco, principalmente nos horários em que os tubarões costumam apresentar maior atividade.