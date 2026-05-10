Enquanto mãe ganhava flor e abraço, a morte veio e levou a professora Daniele Rodrigues de Lima, de apenas 38 anos, da Escola Municipal Professor Carlos Sodero, no Jardim Javari, na região de Santa Terezinha, em Piracicaba. A notícia caiu com uma "bomba" na manhã deste domingo (10).

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A Secretaria de Educação soltou uma nota de pesar, falando em “profundo pesar” e “solidariedade”. A professora querida que ensinava com o coração na escola Carlos Sodero, foi embora. A caus da morte não foi divulgada.