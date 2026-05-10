10 de maio de 2026
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DRAMA NA ESCOLA

'Luto no dia das mães': Professora de 38 anos morre em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A professora Daniele Lima lecionava na escola municipal Professor Carlos Sodero, no Javari.
A professora Daniele Lima lecionava na escola municipal Professor Carlos Sodero, no Javari.

 Enquanto mãe ganhava flor e abraço, a morte veio e levou a professora Daniele Rodrigues de Lima, de apenas 38 anos, da Escola Municipal Professor Carlos Sodero, no Jardim Javari, na região de Santa Terezinha, em Piracicaba. A notícia caiu com uma "bomba" na manhã deste domingo (10).

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 A Secretaria de Educação soltou uma nota de pesar, falando em “profundo pesar” e “solidariedade”. A professora querida que ensinava com o coração na escola Carlos Sodero, foi embora. A caus da morte não foi divulgada.

Mas redes sociais, ainda sem acredita no ocorrido, amigos descreveram Daniele como uma menina alegre, sorridente e que adorava viver e animar o dia a dia das pessoas.

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