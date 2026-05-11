A semana começa com oportunidades de trabalho na região de Piracicaba. Ao todo, são 1.086 vagas distribuídas em cinco municípios, com opções em áreas como indústria, comércio, serviços e também estágios.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio dos serviços municipais de apoio ao trabalhador.
Onde estão as vagas
As oportunidades estão concentradas nas seguintes cidades:
- Piracicaba: 39 vagas
- Santa Bárbara d'Oeste: 826 vagas
- Cosmópolis: 183 vagas
- Limeira: 24 vagas
- São Pedro: 14 vagas
Os cargos variam conforme a cidade, com funções como auxiliar de produção, agente de vendas, frentista, caseiro e auxiliar de confeitaria.
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Como se candidatar em cada cidade
Cada município possui regras próprias para inscrição. Confira:
Piracicaba
As inscrições são feitas pelo e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com
, com envio de documentos e indicação da vaga desejada. O atendimento também ocorre presencialmente no Centro de Atendimento ao Trabalhador.
Santa Bárbara d'Oeste
O destaque fica para o volume de vagas. Os interessados podem enviar currículo para empregos@santabarbara.sp.gov.br
, informando a vaga no assunto. Também é possível comparecer presencialmente na unidade com documentos pessoais.
Cosmópolis
O Centro de Referência ao Trabalhador recebe currículos pelo e-mail crtc@cosmopolis.sp.gov.br
. Quem ainda não possui cadastro deve ir até o local com documentos como RG, CPF e carteira de trabalho.
São Pedro
Os candidatos devem comparecer ao posto local com documentação completa. Também é possível tirar dúvidas pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br
ou telefone.
Limeira
O cadastro deve ser feito online, por meio do sistema do PAT. O atendimento presencial funciona em horário comercial durante a semana.
Perfis e exigências variam
Os critérios de contratação dependem da função e da empresa contratante. Em geral, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, escolaridade e, em alguns casos, experiência profissional.
Oportunidade em alta
Com mais de mil vagas abertas, a região registra um cenário positivo para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego.