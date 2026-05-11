11 de maio de 2026
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VAGAS ABERTAS

Mais de mil vagas abertas na região de Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio dos serviços municipais de apoio ao trabalhador.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio dos serviços municipais de apoio ao trabalhador.

A semana começa com oportunidades de trabalho na região de Piracicaba. Ao todo, são 1.086 vagas distribuídas em cinco municípios, com opções em áreas como indústria, comércio, serviços e também estágios.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio dos serviços municipais de apoio ao trabalhador.

Onde estão as vagas

As oportunidades estão concentradas nas seguintes cidades:

  • Piracicaba: 39 vagas
  • Santa Bárbara d'Oeste: 826 vagas
  • Cosmópolis: 183 vagas
  • Limeira: 24 vagas
  • São Pedro: 14 vagas

Os cargos variam conforme a cidade, com funções como auxiliar de produção, agente de vendas, frentista, caseiro e auxiliar de confeitaria.

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Como se candidatar em cada cidade

Cada município possui regras próprias para inscrição. Confira:

Piracicaba

As inscrições são feitas pelo e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com
, com envio de documentos e indicação da vaga desejada. O atendimento também ocorre presencialmente no Centro de Atendimento ao Trabalhador.

Santa Bárbara d'Oeste

O destaque fica para o volume de vagas. Os interessados podem enviar currículo para empregos@santabarbara.sp.gov.br
, informando a vaga no assunto. Também é possível comparecer presencialmente na unidade com documentos pessoais.

Cosmópolis

O Centro de Referência ao Trabalhador recebe currículos pelo e-mail crtc@cosmopolis.sp.gov.br
. Quem ainda não possui cadastro deve ir até o local com documentos como RG, CPF e carteira de trabalho.

São Pedro

Os candidatos devem comparecer ao posto local com documentação completa. Também é possível tirar dúvidas pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br
 ou telefone.

Limeira

O cadastro deve ser feito online, por meio do sistema do PAT. O atendimento presencial funciona em horário comercial durante a semana.

Perfis e exigências variam

Os critérios de contratação dependem da função e da empresa contratante. Em geral, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, escolaridade e, em alguns casos, experiência profissional.

Oportunidade em alta

Com mais de mil vagas abertas, a região registra um cenário positivo para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego.

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