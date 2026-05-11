A semana começa com oportunidades de trabalho na região de Piracicaba. Ao todo, são 1.086 vagas distribuídas em cinco municípios, com opções em áreas como indústria, comércio, serviços e também estágios.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio dos serviços municipais de apoio ao trabalhador.

Onde estão as vagas

As oportunidades estão concentradas nas seguintes cidades: