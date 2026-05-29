Com bandeirinhas espalhadas pela cidade, pratos típicos ganhando espaço nos cardápios e o tradicional clima caipira tomando conta dos bairros, Piracicaba já entra no ritmo das festas juninas. Durante junho, moradores poderão aproveitar uma programação intensa de arraiás gratuitos, reunindo música ao vivo, quadrilhas, quermesses e atrações culturais em diferentes regiões da cidade.
As festas juninas têm origem em antigas celebrações realizadas na Europa durante o período do solstício de verão. Com o avanço do cristianismo, as comemorações passaram a integrar o calendário católico e ganharam homenagens dedicadas a santos populares, como Santo Antônio, São João e São Pedro.
No Brasil, a tradição chegou com os portugueses durante o período colonial e, ao longo dos anos, incorporou elementos típicos da cultura popular brasileira. Quadrilhas, roupas caipiras, bandeirinhas e pratos à base de milho ajudaram a transformar os arraiás em uma das festas mais populares do país.
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Grandes arraiás prometem movimentar a cidade
Entre os destaques da programação está a tradicional Festa de Santo Antônio, realizada na Praça da Catedral entre os dias 3 e 21 de junho. O evento terá apresentações musicais de diferentes estilos, incluindo samba, sertanejo, rock e flashback, além de atrações como paella caipira, venda do bolo de Santo Antônio e transmissão do jogo do Brasil em telão. A festa também contará com barracas de comidas típicas e espaço para convivência das famílias.
No Engenho Central, o Festival Junino de Piracicaba acontece entre os dias 12 e 14 de junho com uma programação extensa de shows, apresentações culturais e quadrilhas. Entre as atrações confirmadas estão grupos de forró, sertanejo, rock e performances de dança. O espaço ainda terá ampla praça de alimentação com pratos típicos como cuscuz, caldos, arroz doce, canjica, vinho quente, quentão, espetinhos, doces caseiros e opções veganas.
Já a Festa do Vinho de Santana, marcada para os dias 5, 6 e 7 de junho, aposta na mistura entre tradição italiana e clima junino. O evento contará com apresentações musicais, grupos de dança tirolesa, banda itinerante e pratos típicos como porpeta, strangolapreti, canederli e cucagna. O público também poderá visitar o museu comunitário do bairro durante a programação.
Quermesses mantêm tradição nos bairros
As paróquias seguem como protagonistas das tradicionais quermesses juninas em Piracicaba. A 53ª Festa Junina da Aparecida será realizada nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de junho, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Piracicamirim. O evento terá barracas de brincadeiras, comidas típicas e música ao vivo em diferentes noites da programação.
Na Vila Rezende, a Festa do Padroeiro da Paróquia São Pedro acontece nos dias 6, 13, 20 e 27 de junho. A programação reúne pratos tradicionais, clima familiar e atrações musicais em homenagem ao santo padroeiro. Também na Vila Rezende, a Festa Junina da Imaculada Conceição será realizada nos dias 26 e 27 de junho, com shows sertanejos ao vivo, barracas de pastel, cachorro-quente, doces, vinho quente, quentão e outras comidas típicas. A arrecadação do evento será destinada às obras de restauração da igreja.
Com entrada gratuita, os arraiás se consolidam como uma das principais opções de lazer do mês para moradores que querem aproveitar música, gastronomia e tradição sem sair de Piracicaba.