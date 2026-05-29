Com bandeirinhas espalhadas pela cidade, pratos típicos ganhando espaço nos cardápios e o tradicional clima caipira tomando conta dos bairros, Piracicaba já entra no ritmo das festas juninas. Durante junho, moradores poderão aproveitar uma programação intensa de arraiás gratuitos, reunindo música ao vivo, quadrilhas, quermesses e atrações culturais em diferentes regiões da cidade.

As festas juninas têm origem em antigas celebrações realizadas na Europa durante o período do solstício de verão. Com o avanço do cristianismo, as comemorações passaram a integrar o calendário católico e ganharam homenagens dedicadas a santos populares, como Santo Antônio, São João e São Pedro.

No Brasil, a tradição chegou com os portugueses durante o período colonial e, ao longo dos anos, incorporou elementos típicos da cultura popular brasileira. Quadrilhas, roupas caipiras, bandeirinhas e pratos à base de milho ajudaram a transformar os arraiás em uma das festas mais populares do país.