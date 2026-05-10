10 de maio de 2026
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MISTÉRIO

VÍDEO: Carro vira 'bola de fogo' em avenida de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O carro ficou totalmente destruído pelas chamas.
O carro ficou totalmente destruído pelas chamas.

  O silêncio da madrugada deste domingo (10) foi quebrado por uma cena assustadora na Avenida 31 de Março, em Piracicaba. Um Honda Civic pegou fogo misteriosamente e virou uma verdadeira bola de chamas no meio da via, assustando moradores e motoristas que passavam pelo local.

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Populares ficaram em choque ao ver o veículo sendo consumido pelo fogo e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. As equipes chegaram rápido e conseguiram controlar o incêndio antes que as chamas atingissem outros pontos da avenida.

Apesar do susto gigantesco, ninguém ficou ferido.

A cena impressionante atraiu a atenção de quem passava pela região durante a madrugada. Policiais também foram acionados e registraram a ocorrência. As causas do incêndio ainda são um mistério e deverão ser investigadas.

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