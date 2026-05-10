Na véspera do Dia das Mães, uma cena revoltante e assustadora terminou em prisão em Piracicaba, neste sábado (9), no Bosques do Lenheiro. Um homem foi detido após transformar a casa da própria mãe em palco de terror, mesmo depois de receber uma medida protetiva da Justiça.

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O que era para ser um fim de semana de amor e homenagem às mães virou caso de polícia no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba. Um homem acabou preso na manhã deste sábado (9) após invadir o limite da violência contra a própria mãe e promover momentos de desespero dentro da vizinhança.