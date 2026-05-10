Na véspera do Dia das Mães, uma cena revoltante e assustadora terminou em prisão em Piracicaba, neste sábado (9), no Bosques do Lenheiro. Um homem foi detido após transformar a casa da própria mãe em palco de terror, mesmo depois de receber uma medida protetiva da Justiça.
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O que era para ser um fim de semana de amor e homenagem às mães virou caso de polícia no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba. Um homem acabou preso na manhã deste sábado (9) após invadir o limite da violência contra a própria mãe e promover momentos de desespero dentro da vizinhança.
Segundo a Polícia Militar, o acusado chegou completamente alterado à residência da mãe, chutando portas, esmurrando janelas e exigindo entrar na casa a qualquer custo. Apavorada, a mulher se recusou a abrir, afirmando aos policiais que sofria agressões constantes do filho.
O detalhe que mais chocou os policiais foi o fato de que, minutos antes da confusão, o agressor já havia sido oficialmente avisado sobre uma medida protetiva determinada pela Justiça. Mesmo assim, ignorou a decisão e voltou a atacar.
Moradores relataram gritaria, barulho de pancadas e clima de medo logo nas primeiras horas da manhã, justamente na véspera do Dia das Mães.
A Polícia Militar foi acionada às pressas e encontrou o homem em total descontrole na frente da residência. Ele acabou levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) onde permaneceu preso.
O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.