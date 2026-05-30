A sexta-feira (29) virou pesadelo para uma criança dentro da própria casa. Um pai de 46 anos foi arrastado para a cadeia em Capivari,na região de Piracicaba, após transformar o próprio filho de 9 anos, em saco de pancada.
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Tudo começou quando o Conselho Tutelar bateu na porta da Polícia Civil. O menino deu entrada na Santa Casa do município com as costas destruídas. Marcas e ferimentos. Os médicos olharam os carros sinais de agressão de adulto.
A DDM começou a investigar
As equipes da Delegacia de Defesa da Mulher correram para a Santa Casa. Olharam o menino e identificaram o crime. Múltiplas lesões nas costas, com cara de agressão e espancamento.
Foto tirada, prontuário na mão, as equipes sairam para a caçada e acharam o pai. O homem que devia proteger, arrebentou, e foi preso em flagrante, algemado e colocado na viatura.
A investigação preliminar escancarou: o homem dizia que a pancadaria era "disciplina", na base da paulada, que deixou a criança com graves lesões e um grande trauma.
Pai na cadeia
Quem assinou a ordem foi a delegada Maria Luísa Dalla Bernardina, lavrou o flagrante e pediu a conversão da prisão em preventiva, para proteger o menino.
O homem de 46 anos dormiu na cadeia e hoje vai para a audiência de custódia.