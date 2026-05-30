A sexta-feira (29) virou pesadelo para uma criança dentro da própria casa. Um pai de 46 anos foi arrastado para a cadeia em Capivari,na região de Piracicaba, após transformar o próprio filho de 9 anos, em saco de pancada.

LEIA MAIS

Tudo começou quando o Conselho Tutelar bateu na porta da Polícia Civil. O menino deu entrada na Santa Casa do município com as costas destruídas. Marcas e ferimentos. Os médicos olharam os carros sinais de agressão de adulto.