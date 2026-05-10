O duelo foi daqueles de arrancar a paciência do torcedor. Muito combate no meio-campo, marcação pesada e quase nenhuma brecha. O time carioca montou uma verdadeira parede defensiva e tentou cozinhar o jogo o tempo inteiro. O XV encontrou dificuldades para criar e voltou a mostrar problemas na construção ofensiva.

O torcedor sofreu com o XV travando uma verdadeira batalha no Barão, precisando de sangue frio para derrubar o retrancado e eficiente Sampaio Correia por 1 a 0, na noite deste sábado (9). Mas o resultado valeu ouro: liderança isolada do Grupo 14 da Série D e moral lá em cima para a sequência do Brasileiro.

Na primeira etapa, o Nhô Quim teve posse, brigou, marcou forte e não sofreu defensivamente, mas faltou criatividade. Paulo Marcelo e David Ribeiro passaram apagados, enquanto Léo Santos lutou bastante, porém longe do protagonismo esperado pela massa zebrada. Quem chamou a responsabilidade foi Serginho. O meia foi o mais lúcido do setor ofensivo e quase explodiu o Barão em um chute forte defendido pelo bom goleiro Zé Carlos.

Na volta do intervalo, o jogo pegou fogo. O Sampaio tentou pressionar nos primeiros minutos, mas acabou se complicando aos 13. Elias acertou o zagueiro alvinegro em uma tentativa de bicicleta, recebeu o segundo amarelo e deixou os visitantes com um homem a menos.

Com superioridade numérica, o XV cresceu. Aos 23, Arlen quase abriu o placar em cobrança de falta que explodiu no travessão. A pressão aumentou e, aos 30 minutos, saiu o grito preso na garganta: Antonio Gabriel, que saiu do banco de reservas, usou seu oportunismo e apareceu bem na área, para completar cruzamento da esquerda do lateral João Victor e fazer o gol da vitória alvinegra.