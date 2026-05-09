Quem saiu para fazer compras neste sábado (9), já pode constatar que em vários supermercados de Piracicaba, produtos da marca Ypê praticamente desapareceram das prateleiras. O fato ocorre após a determinação da Anvisa, que suspendeu a venda e mandou recolher lotes de detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca.

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Nos mercados, consumidores encontraram espaço “vazios” nas prateleiras, funcionários retirando produtos às pressas e até consumidores em busca dos últimos frascos antes do sumiço total. O assunto virou comentário em grupos de WhatsApp e tomou conta das redes sociais na cidade.