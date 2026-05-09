09 de maio de 2026
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Cadê o Ypê?: Produtos somem dos supermercados em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio/Pira1/JP
Espaços vazios foram registrados por consumidores, nas prateleiras dos supermercados.
Espaços vazios foram registrados por consumidores, nas prateleiras dos supermercados.

  Quem saiu para fazer compras neste sábado (9), já pode constatar que em vários supermercados de Piracicaba, produtos da marca Ypê praticamente desapareceram das prateleiras. O fato ocorre após a determinação da Anvisa, que suspendeu a venda e mandou recolher lotes de detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca.

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Nos mercados, consumidores encontraram espaço “vazios” nas prateleiras, funcionários retirando produtos às pressas e até consumidores em busca dos últimos frascos antes do sumiço total. O assunto virou comentário em grupos de WhatsApp e tomou conta das redes sociais na cidade.

A decisão da Anvisa aconteceu após uma fiscalização identificar falhas graves no processo de fabricação, com risco de contaminação microbiológica em produtos de lotes específicos. A medida atingiu itens com numeração final 1 e provocou um efeito imediato no comércio.

Enquanto alguns consumidores ficaram assustados, outros correram para conferir os números dos lotes dentro de casa. Já em Piracicaba, o que mais chamou atenção foi o “apagão” repentino dos produtos nas gôndolas neste sábado.

A fabricante recorreu da medida.

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