Quem saiu para fazer compras neste sábado (9), já pode constatar que em vários supermercados de Piracicaba, produtos da marca Ypê praticamente desapareceram das prateleiras. O fato ocorre após a determinação da Anvisa, que suspendeu a venda e mandou recolher lotes de detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca.
LEIA MAIS
- Capitão dos bombeiros morre em gravíssimo de moto
- 30 mil devem lotar cemitérios no dia das mães em Piracicaba
Nos mercados, consumidores encontraram espaço “vazios” nas prateleiras, funcionários retirando produtos às pressas e até consumidores em busca dos últimos frascos antes do sumiço total. O assunto virou comentário em grupos de WhatsApp e tomou conta das redes sociais na cidade.
A decisão da Anvisa aconteceu após uma fiscalização identificar falhas graves no processo de fabricação, com risco de contaminação microbiológica em produtos de lotes específicos. A medida atingiu itens com numeração final 1 e provocou um efeito imediato no comércio.
Enquanto alguns consumidores ficaram assustados, outros correram para conferir os números dos lotes dentro de casa. Já em Piracicaba, o que mais chamou atenção foi o “apagão” repentino dos produtos nas gôndolas neste sábado.
A fabricante recorreu da medida.