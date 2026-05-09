09 de maio de 2026
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MORTE BRUTAL

Capitão dos Bombeiros morre em gravíssimo acidente de moto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O capitão Hudson Humphreys atuou no combate ao incêndio no Mercadão de Piracicaba.
O capitão Hudson Humphreys atuou no combate ao incêndio no Mercadão de Piracicaba.

  O conhecido e competente Capitão Hudson Maurício Humphreys, de 44 anos, do Corpo de Bombeiros da cidade de Americana e região, morreu na madrugada deste sábado (9), após ter sua motocicleta Harley 1200 atingida na traseira por um caminhão, cair, e ser atropelado por um Jeep Compass.

O acidente gravíssimo aconteceu na Rodovia dos Banderantes, na altura de Campinas, a 68 km de Piracicaba.

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Com o impacto, a moto ficou destruída e o capitão foi jogado com ferimentos gravíssimos no acostamento, e não resistiu.

Hudson Humphreys comandava o 3º Subgrupamento do 16º Grupamento de Bombeiros, de Americana, que abrange as cidades de Santa Bárbara, Nossa Odessa, Sumaré, Monte Mor e Hortolândia. Além de um profissional exemplar com grandes trabalhos de combate e salvamento, o capitão era muito admirado pelo colegas de farda.

Hudson esteve no combate ao incêndio no Mercado Municipal em Piracicaba

Ainda não foram divulgadas informações do velório e enterro, mas o clima é de luto e tristeza na corporação.

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