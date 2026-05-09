O conhecido e competente Capitão Hudson Maurício Humphreys, de 44 anos, do Corpo de Bombeiros da cidade de Americana e região, morreu na madrugada deste sábado (9), após ter sua motocicleta Harley 1200 atingida na traseira por um caminhão, cair, e ser atropelado por um Jeep Compass.

O acidente gravíssimo aconteceu na Rodovia dos Banderantes, na altura de Campinas, a 68 km de Piracicaba.

LEIA MAIS