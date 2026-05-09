Familiares e amigos se despedem neste sábado (9) de Lucas Leonel de Bruno, de 33 anos, motociclista que perdeu a vida de forma trágica em um grave acidente ocorrido na manhã de sexta-feira (8), em Piracicaba.
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O sepultamento acontece às 16h, no Cemitério Municipal de Charqueada, onde também ocorre o velório. A morte repentina do entregador causou forte comoção entre parentes, conhecidos e moradores da região.
Lucas trabalhava realizando entregas quando sofreu o acidente na avenida 1º de Agosto, na Vila Rezende. Segundo informações, ele pilotava a motocicleta pelo corredor entre os veículos quando acabou atingindo a traseira de um caminhão caçamba carregado com pedrisco.
O impacto foi violento e o motociclista morreu ainda no local. Equipes do Samu chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito.
Casado com Maria Eduarda, Lucas deixa a filha Diana, além de pais, familiares e amigos abalados com a despedida precoce.
A tragédia também provocou lentidão e bloqueios no trânsito da região durante toda a manhã de sexta-feira.