Um novo projeto viário em Piracicaba promete mudar o trânsito da cidade — e também acender discussões. A Prefeitura prevê investir cerca de R$ 50 milhões na construção de uma ponte ligando a Rodovia Geraldo de Barros SP-304 à Avenida das Ondas, com recursos do Governo do Estado.

A proposta ainda depende de aprovação legislativa e envolve intervenções em área ambiental sensível.

Etapas da obra e impacto no trânsito

O cronograma prevê três frentes principais, mas em ordem diferente da habitual execução: