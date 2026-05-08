08 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OBRA MILIONÁRIA

Ponte de R$ 50 milhões promete desafogar trânsito em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A Prefeitura prevê investir cerca de R$ 50 milhões na construção de uma ponte ligando a Rodovia Geraldo de Barros SP-304 à Avenida das Ondas.
A Prefeitura prevê investir cerca de R$ 50 milhões na construção de uma ponte ligando a Rodovia Geraldo de Barros SP-304 à Avenida das Ondas.

Um novo projeto viário em Piracicaba promete mudar o trânsito da cidade — e também acender discussões. A Prefeitura prevê investir cerca de R$ 50 milhões na construção de uma ponte ligando a Rodovia Geraldo de Barros SP-304 à Avenida das Ondas, com recursos do Governo do Estado.

A proposta ainda depende de aprovação legislativa e envolve intervenções em área ambiental sensível.

Etapas da obra e impacto no trânsito

O cronograma prevê três frentes principais, mas em ordem diferente da habitual execução:

conexão com a rodovia SP-304, integrando o sistema já em implantação
ampliação da Avenida das Ondas para eliminar gargalos viários
construção da ponte sobre o Rio Piracicaba

Segundo a administração municipal, o objetivo é reduzir o fluxo intenso em pontos críticos, como a região de Santa Terezinha e a chamada Ponte do Caixão, que hoje concentra cerca de 32 mil veículos por dia.

Detalhes do projeto

A estrutura terá cerca de 150 metros de extensão e foi planejada para resistir às cheias do rio. A nova via contará com aproximadamente 19 metros de largura, incluindo duas faixas de rolamento, canteiro central e espaço para pedestres, com previsão futura de ciclovia.

O prazo estimado para conclusão é de 18 meses, após licitação e obtenção das licenças necessárias.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Área ambiental entra no debate

Parte do traçado passa pelo Parque Natural Chico Mendes, o que gerou questionamentos. Para viabilizar a obra, será necessária a desafetação de trechos do parque — processo que altera a destinação original de áreas públicas.

A Prefeitura afirma que a via será elevada sobre pilares, permitindo a circulação de animais e reduzindo impactos ambientais. Ainda assim, cerca de 20 mil metros da área devem sofrer intervenção.

Impasses e discussão na Câmara

O projeto depende da aprovação do Projeto de Lei 82/2026, que tramita na Câmara Municipal. Durante audiências públicas, também surgiu a preocupação com a existência de uma possível trilha indígena histórica no local, o que pode ampliar o debate sobre patrimônio cultural.

Plano maior de mobilidade

A ponte faz parte de um plano mais amplo de mobilidade urbana, que prevê a criação de um anel viário conectando diferentes regiões da cidade, incluindo acesso até a rotatória do Ceasa.

A Prefeitura defende que a obra é estratégica para o crescimento urbano, enquanto críticos apontam a necessidade de maior debate sobre os impactos ambientais e culturais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários