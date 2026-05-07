Uma cena revoltante chocou agentes da Guarda Civil e equipes do Centro de Controle de Zoonoses na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Santa Teresa D’Ávila, em Capivari, na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Cadáver é encontrado em represa no Parque Maroa Angélica em São Pedro, na região de Piracicaba
- Grávida é espancada após namorado adolescente espiar o celular
Dois cães da raça pitbull foram encontrados vivendo em situação precária, cercados por lixo, fezes e sinais claros de abandono.
Segundo a denúncia anônima, os animais estariam sofrendo maus-tratos dentro de uma residência. Ao chegarem no imóvel, os agentes confirmaram o cenário alarmante: os cães estavam extremamente magros e debilitados.
A médica veterinária da equipe de Zoonoses realizou avaliação no local e emitiu laudo confirmando os maus-tratos aos animais.
O responsável pelos cães acabou preso e foi levado para a delegacia, ficando à disposição da Justiça.
Já os pitbulls foram resgatados e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses, onde recebem cuidados e acompanhamento veterinário.