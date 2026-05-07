07 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Pitbulls são encontrados magros e em meio ao lixo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Capivari
O animais viviam em situação precária, em uma residência.
O animais viviam em situação precária, em uma residência.

 Uma cena revoltante chocou agentes da Guarda Civil e equipes do Centro de Controle de Zoonoses na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Santa Teresa D’Ávila, em Capivari, na região de Piracicaba.

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Dois cães da raça pitbull foram encontrados vivendo em situação precária, cercados por lixo, fezes e sinais claros de abandono.

Segundo a denúncia anônima, os animais estariam sofrendo maus-tratos dentro de uma residência. Ao chegarem no imóvel, os agentes confirmaram o cenário alarmante: os cães estavam extremamente magros e debilitados.

A médica veterinária da equipe de Zoonoses realizou avaliação no local e emitiu laudo confirmando os maus-tratos aos animais.

O responsável pelos cães acabou preso e foi levado para a delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Já os pitbulls foram resgatados e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses, onde recebem cuidados e acompanhamento veterinário.

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