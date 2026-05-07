Uma cena revoltante chocou agentes da Guarda Civil e equipes do Centro de Controle de Zoonoses na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Santa Teresa D’Ávila, em Capivari, na região de Piracicaba.

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Dois cães da raça pitbull foram encontrados vivendo em situação precária, cercados por lixo, fezes e sinais claros de abandono.