O feriado de Dia das Mães, celebrado neste domingo (10), deve ser marcado por chuva e queda nas temperaturas em Piracicaba. Segundo dados meteorológicos, uma frente fria deve atingir o estado de São Paulo nos próximos dias e provocar mudanças nas condições do tempo em diversas regiões.

A previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e redução gradual das temperaturas ao longo do fim de semana. Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar deve avançar sobre o estado e intensificar o frio em cidades do interior paulista.

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