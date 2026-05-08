O feriado de Dia das Mães, celebrado neste domingo (10), deve ser marcado por chuva e queda nas temperaturas em Piracicaba. Segundo dados meteorológicos, uma frente fria deve atingir o estado de São Paulo nos próximos dias e provocar mudanças nas condições do tempo em diversas regiões.
A previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e redução gradual das temperaturas ao longo do fim de semana. Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar deve avançar sobre o estado e intensificar o frio em cidades do interior paulista.
Saiba mais:
Em Piracicaba, os termômetros podem registrar temperaturas mínimas de 10°C nos próximos dias, principalmente durante as primeiras horas da manhã. A queda nas temperaturas deve ser percebida logo após a mudança no tempo.
De acordo com os dados meteorológicos, o avanço da massa de ar polar também pode provocar temperaturas mais baixas em outras cidades da região. A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo ao longo dos próximos dias.