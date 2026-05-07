Um homem de 61 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (7), após causar revolta e pânico em frente a uma escola estadual na região central de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo a Polícia Militar, denúncias feitas ao Copom informavam que o indivíduo estaria exibindo o órgão genital nas proximidades da unidade escolar, local com intensa circulação de estudantes.