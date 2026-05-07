Um homem de 61 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (7), após causar revolta e pânico em frente a uma escola estadual na região central de Piracicaba.
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Segundo a Polícia Militar, denúncias feitas ao Copom informavam que o indivíduo estaria exibindo o órgão genital nas proximidades da unidade escolar, local com intensa circulação de estudantes.
Equipes do Pelotão Delta correram para o endereço e encontraram o suspeito ainda pela rua. Ele foi abordado, detido e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.
A ação mobilizou diversas viaturas da PM e gerou indignação entre moradores e familiares de alunos.
O caso agora será investigado pelas autoridades.