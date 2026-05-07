07 de maio de 2026
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REVOLTA

Tarado mostra partes íntimas em frente de escola em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O caso foi registrado na DDM de Piracicaba.
O caso foi registrado na DDM de Piracicaba.

  Um homem de 61 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (7), após causar revolta e pânico em frente a uma escola estadual na região central de Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar, denúncias feitas ao Copom informavam que o indivíduo estaria exibindo o órgão genital nas proximidades da unidade escolar, local com intensa circulação de estudantes.

Equipes do Pelotão Delta correram para o endereço e encontraram o suspeito ainda pela rua. Ele foi abordado, detido e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação mobilizou diversas viaturas da PM e gerou indignação entre moradores e familiares de alunos.

 O caso agora será investigado pelas autoridades.

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