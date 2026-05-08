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ATENÇÃO!

Produtos Ypê suspensos: o que fazer com os que tenho em casa?

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa, gerada por IA
A decisão da Anvisa de suspender e recolher produtos da Ypê levantou dúvidas entre consumidores em todo o país.
A decisão da Anvisa de suspender e recolher produtos da Ypê levantou dúvidas entre consumidores em todo o país.

A decisão da Anvisa de suspender e recolher produtos da Ypê levantou dúvidas entre consumidores em todo o país. A medida envolve itens de limpeza com potencial risco sanitário e exige atenção imediata de quem tem esses produtos em casa.

A orientação principal é clara: interromper o uso e aguardar instruções oficiais sobre troca ou reembolso.

Direitos do consumidor em caso de recall

Quando há recolhimento obrigatório, o chamado recall, a legislação brasileira garante proteção ao consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, quem adquiriu os produtos pode escolher entre:

  • restituição total do valor pago
  • substituição por outro produto em perfeitas condições

A decisão final é do consumidor, sem custos adicionais.

Não descarte o produto agora

Apesar da preocupação, especialistas recomendam não jogar o produto fora neste momento. O ideal é mantê-lo separado e fora de uso até que a empresa informe o procedimento correto.

O contato deve ser feito com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), responsável por orientar sobre devolução ou recolhimento. O número geralmente escontra-se na embalagem do produto.

Problemas com atendimento? Saiba o que fazer

Caso o consumidor encontre dificuldades para falar com a empresa, há alternativas:

  • registrar reclamação no Procon
  • utilizar a plataforma consumidor.gov.br
  • guardar comprovantes de tentativas de contato

Esses registros podem ser essenciais em eventuais disputas.

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Por que os produtos foram suspensos

A ação da Anvisa ocorreu após inspeções identificarem falhas em etapas críticas de fabricação. Segundo o órgão, essas irregularidades podem comprometer a qualidade e abrir espaço para contaminação microbiológica.

Por isso, a medida inclui suspensão da fabricação, venda e uso de lotes específicos.

Como identificar os lotes afetados

Os produtos atingidos têm uma característica em comum: o número do lote termina em “1”. Essa informação pode ser encontrada:

  • na base da embalagem
  • próximo à tampa
  • sob o rótulo

A indicação costuma aparecer como “Lote” ou “L”.

Quais produtos entram na lista

Entre os itens atingidos estão categorias amplamente utilizadas no dia a dia:

  • desinfetantes
  • lava-roupas líquidos
  • detergentes (lava-louças)

A recomendação vale para todos os produtos dessas linhas que tenham o lote identificado.

Risco à saúde e orientação oficial

O risco apontado é de contaminação por microrganismos, o que pode representar perigo principalmente em situações de contato direto ou uso inadequado.

A orientação oficial é evitar o uso imediato e aguardar posicionamento da fabricante sobre os próximos passos do recall.

Tags: Ypê Anvisa, recall produtos Ypê, direitos do consumidor, produtos suspensos, risco sanitário, Procon reembolso

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