A decisão da Anvisa de suspender e recolher produtos da Ypê levantou dúvidas entre consumidores em todo o país. A medida envolve itens de limpeza com potencial risco sanitário e exige atenção imediata de quem tem esses produtos em casa.

A orientação principal é clara: interromper o uso e aguardar instruções oficiais sobre troca ou reembolso.

Direitos do consumidor em caso de recall

Quando há recolhimento obrigatório, o chamado recall, a legislação brasileira garante proteção ao consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, quem adquiriu os produtos pode escolher entre: