Os cemitérios municipais de Piracicaba se preparam para um grande fluxo de visitantes no Dia das Mães, celebrado neste domingo (10). A expectativa da Prefeitura é de que cerca de 30 mil pessoas passem pelos espaços, tornando a data uma das mais movimentadas do ano.

Os principais pontos de visitação serão o Cemitério da Saudade, o da Vila Rezende e o do bairro rural de Ibitiruna, que recebem reforço operacional para atender a demanda.

Horários ampliados e acesso facilitado

Para dar conta do público, os cemitérios funcionarão em horário estendido, das 6h30 às 18h. No Cemitério da Saudade, todos os portões estarão abertos, incluindo acessos pelas avenidas Independência e Piracicamirim, além da rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral. Já na Vila Rezende, a entrada será pela avenida Marechal Costa e Silva.