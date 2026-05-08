Os cemitérios municipais de Piracicaba se preparam para um grande fluxo de visitantes no Dia das Mães, celebrado neste domingo (10). A expectativa da Prefeitura é de que cerca de 30 mil pessoas passem pelos espaços, tornando a data uma das mais movimentadas do ano.
Os principais pontos de visitação serão o Cemitério da Saudade, o da Vila Rezende e o do bairro rural de Ibitiruna, que recebem reforço operacional para atender a demanda.
Horários ampliados e acesso facilitado
Para dar conta do público, os cemitérios funcionarão em horário estendido, das 6h30 às 18h. No Cemitério da Saudade, todos os portões estarão abertos, incluindo acessos pelas avenidas Independência e Piracicamirim, além da rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral. Já na Vila Rezende, a entrada será pela avenida Marechal Costa e Silva.
A abertura de múltiplos acessos tem como objetivo reduzir filas e facilitar a circulação de pedestres e veículos.
Fiscalização e comércio controlado
A atuação de ambulantes será permitida, mas com organização definida pelo poder público. Ao todo, 11 pontos foram autorizados: oito no entorno do Cemitério da Saudade e três na Vila Rezende, com venda de flores e velas.
A fiscalização ficará a cargo da Guarda Civil, que inicia o monitoramento já no sábado (9), em conjunto com agentes de trânsito, responsáveis por organizar o fluxo nas regiões de maior movimento.
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Preparação antecipada e serviços intensificados
Desde os dias que antecedem a data, equipes municipais realizam manutenção completa nos espaços. Entre os serviços executados estão limpeza geral, roçagem do mato e pintura de guias.
Além disso, ações de combate ao mosquito Dengue também foram reforçadas, com eliminação de possíveis criadouros e aplicação de larvicidas.
A limpeza dos túmulos será permitida no próprio domingo, enquanto serviços de pintura devem ser concluídos até o sábado.
Pico de visitas no fim de semana
Embora a movimentação comece ao longo da semana, o maior fluxo deve ocorrer entre sábado e domingo, quando famílias se reúnem para homenagear entes queridos.
A Prefeitura reforça que não haverá celebrações religiosas oficiais nos cemitérios neste ano, concentrando os esforços na organização, segurança e acolhimento dos visitantes.