Oji Papéis reforça apoio à Festa das Nações de Piracicaba com doação de papel para ingressos
A Oji Papéis renova, por mais um ano, sua parceria com a Festa das Nações de Piracicaba, reforçando seu compromisso com iniciativas que conectam pessoas e promovem a solidariedade. Em conjunto com a Regispel Bobinas, a companhia realizará a doação do papel utilizado na produção dos ingressos do evento, que acontece entre os dias 13 e 17 de maio de 2026.
Parceira da Festa das Nações há mais de uma década, a Oji contribui diretamente para a viabilização de um dos principais eventos beneficentes da região. Anualmente, são produzidos mais de 100 mil ingressos, resultado da colaboração entre as empresas. Para 2026, a doação será ainda mais expressiva: aproximadamente 147 mil ingressos em papel Termoticket.
A Regispel Bobinas será responsável pela conversão e personalização dos ingressos, garantindo qualidade e eficiência em todas as etapas do processo.
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A iniciativa reforça o papel do produto como elo entre pessoas, experiências e causas relevantes. “Mais do que fornecer um insumo, participamos de algo maior, que mobiliza a sociedade em torno da solidariedade. Nosso papel, literalmente, conecta pessoas a uma causa nobre”, destaca Agostinho Monsserrocco, presidente da Oji Papéis.
Para Larissa Damazio, responsável pelas áreas de Marketing e Relações Institucionais da companhia, a parceria traduz o posicionamento institucional da empresa. “Acreditamos no poder do papel como ferramenta de conexão. Estar presente na Festa das Nações é fortalecer laços com a comunidade e contribuir, de forma concreta, para uma iniciativa que transforma realidades”, afirma.
Com o conceito “Papel que conecta pessoas e solidariedade”, a ação evidencia o valor do produto aliado ao impacto social, consolidando a atuação da Oji Papéis como parceira ativa do desenvolvimento local.
Sobre a Oji Papéis Especiais
A Oji Papéis Especiais é uma das principais fabricantes de papéis térmicos e autocopiativos do Brasil, com uma trajetória marcada pela inovação, sustentabilidade e excelência industrial. Localizada em Piracicaba (SP), integra o grupo japonês Oji Holdings Corporation, que atua globalmente nos setores de papel, celulose, embalagens e florestal. A empresa combina tecnologia de ponta e compromisso ambiental para oferecer soluções que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, presentes em operações comerciais, sistemas logísticos, bilhetagem e outros segmentos essenciais.