Oji Papéis reforça apoio à Festa das Nações de Piracicaba com doação de papel para ingressos

A Oji Papéis renova, por mais um ano, sua parceria com a Festa das Nações de Piracicaba, reforçando seu compromisso com iniciativas que conectam pessoas e promovem a solidariedade. Em conjunto com a Regispel Bobinas, a companhia realizará a doação do papel utilizado na produção dos ingressos do evento, que acontece entre os dias 13 e 17 de maio de 2026.

Parceira da Festa das Nações há mais de uma década, a Oji contribui diretamente para a viabilização de um dos principais eventos beneficentes da região. Anualmente, são produzidos mais de 100 mil ingressos, resultado da colaboração entre as empresas. Para 2026, a doação será ainda mais expressiva: aproximadamente 147 mil ingressos em papel Termoticket.