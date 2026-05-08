Um grave acidente terminou em morte na manhã desta sexta-feira (8), em Piracicaba. A vítima, um motociclista de 34 anos, perdeu a vida após bater violentamente na traseira de um caminhão na avenida 1º de Agosto, nas proximidades da empresa Motocana, no bairro Areão, em Piracicaba.

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Segundo informações, o motociclista trafegava no sentido centro, pelo corredor quando perdeu o controle da Honda CB 300 vermelha. A moto atingiu em cheio a traseira do caminhão.