Um grave acidente terminou em morte na manhã desta sexta-feira (8), em Piracicaba. A vítima, um motociclista de 34 anos, perdeu a vida após bater violentamente na traseira de um caminhão na avenida 1º de Agosto, nas proximidades da empresa Motocana, no bairro Areão, em Piracicaba.
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Segundo informações, o motociclista trafegava no sentido centro, pelo corredor quando perdeu o controle da Honda CB 300 vermelha. A moto atingiu em cheio a traseira do caminhão.
O impacto foi tão forte que o caminhoneiro não percebeu a colisão e acabou passando por cima da cabeça da vítima. O motociclista morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Equipes do Samu foram acionadas, mas o médico apenas constatou o óbito. Agentes da Semutran controlaram o trânsito. Peritos foram acionados e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML).
Um boletim foi registrado e as visão estão sendo investigadas.
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