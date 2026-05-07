O caso do homem encontrado morto próximo de um hospital ganhou um novo elemento, que aumentou ainda mais o mistério envolvendo a madrugada de horror na Avenida Independência, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- "Escureceu tudo e veio a batida", relata motorista de ônibus.
- Tiro na cabeça: morte misteriosa mobiliza polícia em Piracicaba
Segundo informações obtidas após a primeira ocorrência, a vítima foi achada por populares que acionaram a polícia. O homem foi encontrado caído no chão, desacordado, com graves ferimentos. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas apenas puderam constatar o óbito no local.
A suspeita inicial é de que a vítima tenha subido em um poste antes da queda violenta, porém novas informações levantaram dúvidas sobre toda a dinâmica do caso.
A Polícia Civil segue investigando cada detalhe da madrugada marcada por tensão, sangue e perguntas sem respostas em Piracicaba.