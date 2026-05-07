A ação integra as estratégias municipais de prevenção da febre maculosa, transmitida pelo carrapato-estrela, que tem entre seus principais hospedeiros a capivara. A febre maculosa é uma doença infecciosa, que pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, que podem levar à morte. A ação também tem como objetivo evitar recolonizações e reduzir disputas territoriais e comportamentos agressivos entre os animais.

A Prefeitura de Piracicaba publicou edital de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para realização de controle populacional das capivaras do Parque da Rua do Porto, local destinado ao lazer e à prática de esportes e cartão-postal do município. A população de capivaras no local apresentou crescimento nos últimos anos e, atualmente, é estimada em 50 animais.

Como as capivaras são animais silvestres, o manejo só pode ser realizado por empresas especializadas e autorizadas pelo DeFau (Departamento de Fauna, órgão do Estado) e Semil (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística).

O edital prevê contratação por Ata de Registro de Preços com vigência de 12 meses, permitindo maior agilidade nas ações de manejo e controle populacional. Segundo dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), Piracicaba registrou, em 2025, três casos confirmados de febre maculosa, todos com óbito, reforçando a importância de medidas preventivas permanentes.

“As capivaras podem atuar como hospedeiros amplificadores da bactéria causadora da febre maculosa, especialmente logo após a infecção, período em que conseguem infectar carrapatos. Posteriormente, desenvolvem anticorpos e passam a ter menor participação na transmissão da bactéria. Assim, medidas como esterilização e manejo populacional auxiliam no controle da população de capivaras e podem contribuir para a redução do risco de transmissão da doença aos humanos”, explica Carina Baron, gerente de Vigilância em Saúde de Piracicaba.

Outras ações da Prefeitura para a prevenção da transmissão da febre maculosa em humanos são a sinalização das áreas de risco, educação ambiental e campanhas informativas.