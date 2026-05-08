Motociclista de 34 anos morre após colidir na traseira de caminhão em Piracicaba

Lucas Leonel de Bruno, 33, é o motociclista que morreu em um acidente gravíssimo na manhã desta sexta-feira (8), na avenida 1? de agosto, no Areão, em Piracicaba.

gora são 9h30 desta sexta-feira (8). De acordo com as informações, o condutor da moto estava no corredor entre os carros, quando acabou colidindo com a traseira do caminhão, vindo à óbito no local, na altura da Motocana, em Piracicaba.

Lucas conduzia uma Honda CB 300 vermelha. O condutor do caminhão não percebeu a colisão e acabou passando sobre a cabeça do motociclista. O Samu até foi acionado, mas o médico constatou o óbito. Agentes da Semutran atuam na organização do trânsito, que segue parcialmente bloqueado.

Motoristas que vêm da região de Santa Terezinha estão sendo desviados por rotas alternativas.